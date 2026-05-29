Қоғам

Ақтөбеліктер Қала күнін жарқын көңіл-күймен әрі ерекше ықыласпен тойлады

Ақтөбеліктер Қала күнін жарқын көңіл-күймен әрі ерекше ықыласпен тойлады
Тіпті нөсер жауын да мерекелік көңіл-күйге кедергі бола алмады.

28 мамыр күні Ақтөбе өзінің 157 жылдығын атап өтті. "Қазақ халқына мың алғыс" стеласы маңында өткен мерекелік концертке облыс орталығының мыңдаған тұрғыны мен қонағы жиналды. Кеш бастала салысымен қалада жаңбыр жауғанымен, бұл ақтөбеліктердің мерекелік көңілін түсіре алмады. Қолшатырларын аша салып, жұрт алаңнан тарқамай, концерттік бағдарламаны тамашалауды жалғастырды.

Сурет: Ақтөбе әкімдігінің баспасөз қызметі

Сахна төрінен махаббат, туған өлке мен Ақтөбе туралы әсем әндер шырқалды. Көрермендер әншілерге қосылып ән айтып, телефонға түсіріп, әрбір орындаушыны ыстық ықыласпен, зор қошеметпен қарсы алды.

Іс-шараға облыс әкімі Асхат Шахаров та қатысты. Ол қала тұрғындарымен бірге басты алаңда болып, туған Ақтөбенің мерекелік атмосферасын бірге сезінді.

Сурет: Ақтау әкімдігінің баспасөз қызметі

Кеш бағдарламасын жүргізушілер Айбат, Рахат және Лунара ашып, тұрғындарды сүйікті қаланың туған күнімен құттықтады. Одан кейін көрермен назарына Ақтөбенің тарихы, елге еңбегі сіңген тұлғалары мен туған жердің даңқын асқақтатқан азаматтары туралы арнайы фильм ұсынылды.

Концерттік бағдарлама жас эстрада әншілерінің өнерімен жалғасты. Сахнаға "Ақтөбе дауысы – 2026" қалалық байқауының жеңімпаздары шығып, шығармашылық ұжымдар мен орындаушылар әсерлі музыкалық нөмірлерін ұсынды.

Сурет: Ақтөбе әкімдігінің баспасөз қызметі

Көрермендер "Тамсан" тобының "Ақтөбем" әнін, Қуанышбек Қайратұлының "Түнгі қала" композициясын, Сабина Панабаеваның "Ғашық болу" әнін, Ақбота Қоянбайқызының "Сенің жанында" шығармасын және өзге де өнерпаздардың өнерін зор ықыласпен қабылдады. Әрбір орындаушы көрерменнің ыстық қошеметіне бөленді.

Көрермендер қазақстандық эстраданың танымал жұлдыздары – Bayansulu, Еркеш Хасен, Qanay, Қазыбек Құрайыш, Ерке Есмахан және RaiM өнер көрсеткен сәтте әсерге бөленді. Сахнадан әншілердің көпшілік сүйіп тыңдайтын хит әндері мен танымал композициялары орындалды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, ақтөбеліктер концерт соңына дейін алаңнан кетпей, би билеп, әнге қосылып, мерекенің жарқын сәттерін естелікке түсіріп жатты.

Сурет: Ақтөбе әкімдігінің баспасөз қызметі

Ал мерекелік отшашу кештің жарқын қорытындысы болып, Ақтөбе аспанын әсемдей түсті.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
