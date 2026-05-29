#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Тоқаев Кубаның вице-президенті Сальвадор Вальдес Месамен кездесті

Тоқаев Кубаның вице-президенті Сальвадор Вальдес Месамен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 19:21 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Куба Республикасының Вице-президенті Сальвадор Вальдес Месамен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі жиынға қатысқаны үшін мәртебелі мейманға ризашылығын білдіріп, еліміз Кубаның ЕАЭО қызметіне үлесін жоғары бағалайтынын жеткізді.

Президент Еуразиялық экономикалық форумда талқыланған жасанды интеллектіні дамытудың өзектілігін атап өтіп, осы саладағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасына тоқталды.

Мемлекет басшысы еліміздегі экономиканың негізгі салаларын цифрландыру және оған жасанды интеллект технологияларын енгізу шаралары туралы мәлімет берді. Осы орайда, Қазақстанның Куба тарапымен электрондық үкіметті дамыту тәжірибесін бөлісуге, озық цифрлық шешімдерін экспорттауға әзір екенін растады.

Сальвадор Вальдес Меса Қасым-Жомарт Тоқаевқа Куба Президенті Мигель Марио Диас-Канель Бермудестің сәлемін жеткізіп, өзара сауда-экономикалық байланысты арттыруға ниетті екенін айтты.

Кездесуде медицина және фармацевтика бағытында тиімді ынтымақтастықты жандандыру әлеуетіне баса назар аударылды. Бұдан бөлек, іскерлік және мәдени-гуманитарлық қатынастарды тереңдету мүмкіндіктері қарастырылды.

Қазақстан Президенті мен Куба Вице-президенті халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада конкурдан Challenge Cup финалы басталды
19:45, Бүгін
Астанада конкурдан Challenge Cup финалы басталды
Түркия президенті, Түркі мемлекеттері ұйымының 10-саммиті
17:26, 03 қараша 2023
Тоқаев Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанмен кездесті
Кездесу, Тоқаев, Түрікменстан, Сердар Бердімұхамедов
17:03, 30 мамыр 2025
Тоқаев Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
23:32, Бүгін
Елдос Сметов высказался о ситуации с Михаилом Шайдоровым
Фото: WTA
23:06, Бүгін
Анна Данилина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"-2026 в парном разряде
Фото: UFC
22:58, Бүгін
"Разнесу тебя с закрытыми глазами": Чимаев угрожает Дэнису перед схваткой
Фото: НОК РК
22:27, Бүгін
Сакен Бибосынов выиграл турнир в Казахстане после сорванного титульного боя
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: