#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Басқа жол жоқ": Тоқаев Алатауды дамытуға қатысты ұстанымын айтты

&quot;Басқа жол жоқ&quot;: Тоқаев Алатауды дамытуға қатысты ұстанымын айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 14:43 Сурет: akorda.kz
Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңесте мемлекет басшысы Үкіметке бастапқы кезеңде қаланың негізгі инфрақұрылымын дамыту мақсатында тұрақты түрде қаржы бөліп отыруды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының пікірінше, жалпы, мұндай инвестициялық тәсіл – әбден орынды және ойға қонымды.

"Мемлекет инфрақұрылымға инвестиция салса, жеке капитал да келе бастайды. Соның арқасында салық түсімі артады, жаңа инфрақұрылым пайда болады. Осылайша, қолға алынған жұмыстың ауқымы кеңейе береді. Ал негізгі инфрақұрылымға бастапқы инвестиция салу міндеті тек жеке секторға ғана жүктелсе, жобалардың инвестициялық тартымдылығы әлсірейді. Мұндай жағдай тарифі жоғары монополия құрылымдарының пайда болуына әкеп соқтырады және ақыр соңында дамуды тежейді". Қасым-Жомарт Тоқаев

Сондықтан ол Үкіметке бастапқы кезеңде қаланың негізгі инфрақұрылымын дамыту мақсатында тұрақты түрде қаржы бөліп отыруды тапсырды.

"Басқа жол жоқ. Қажет болса, орнықты кіріс қоры қалыптасқанша Алатауға қосымша лимиттерді және мемлекеттің кепілдігімен қарыз алу құқығын беруге болады. Дегенмен бюджет қаржысы тек инвестициялық мақсатқа сай жұмсалуға тиіс. Қаланың ұзақмерзімді даму бағдары басты назарда болуы керек". Президент

Бұған дейін Alatau City-дің алғашқы толық цифрлық қала болатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Alatau Smart-City жоспарлары мен өңірдегі нақты жағдай арасында алшақтық бар екенін айтты
15:03, Бүгін
Тоқаев Alatau Smart-City жоспарлары мен өңірдегі нақты жағдай арасында алшақтық бар екенін айтты
Тоқаев: Alatau City алғашқы толық цифрлық қала болады
14:25, Бүгін
Тоқаев: Alatau City алғашқы толық цифрлық қала болады
Тоқаев Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңесте сөз сөйледі
13:45, Бүгін
Тоқаев Қазақстандағы "болашақтың қаласы" қандай болатынын айтып берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
15:21, Бүгін
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
14:48, Бүгін
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
Кубок ЧМ
14:23, Бүгін
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Бүгін
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: