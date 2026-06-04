Қазақстанда биыл 884 заңсыз қоқыс полигоны анықталды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Биыл елімізде 884 заңсыз қоқыс орны тіркеліп, оның 22%-ы жойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2018 жылдан бастап Экология және табиғи ресурстар министрлігі "Қазақстан Ғарыш Сапары" Ұлттық компаниясымен бірлесіп, спутниктік мониторинг жүйесін пайдаланып, заңсыз қоқыс полигондарын анықтап, жоюды бақылап келеді.
Мониторинг жыл сайын сәуірден қарашаға дейін жүргізіледі. Бұл туралы ОКҚ алаңында Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Ерболат Қожықов хабарлады.
"Биыл 884 заңсыз қоқыс полигоны анықталды, оның 196-сы немесе 22%-ы жойылды. Қоқыс полигондарының ең көп саны Абай облысында, Қостанай облысында және Ұлытау облысында анықталды", – деді спикер баспасөз конференциясы барысында.
Сонымен қатар, ғарыштық мониторинг Астана, Алматы және Шымкент қалаларында, сондай-ақ Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында әлі де жалғасып жатыр.
2020 жылы 66% жойылу деңгейімен 8 000-нан астам қоқыс полигоны анықталса, онда 2025 жылы анықталған қоқыс полигондарының саны 3 828-ге дейін азайды, ал жою деңгейі 97%-ға жетті.
"Бақылау тиімділігін арттыру үшін Министрлік Ұлттық компаниямен бірлесіп, ғарыштық мониторингтің қамту аймағын үнемі кеңейтіп келеді. 2018 жылы мониторинг 16 елді мекенді қамтыса, 2024 жылға қарай қамтылған аумақтар саны 46-ға дейін артты. Бақылау аймағына республикалық маңызы бар қалалар, облыс орталықтары, ірі елді мекендер және Баянауыл және Бурабай ұлттық парктерін қоса алғанда, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар кіреді", – деді Ерболат Қожықов.
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