#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты бір көше уақытша жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 18:42 Фото: Zakon.kz
Ғабдуллин көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы әкімдігінің хабарлауынша, осыған байланысты 5 маусым сағат 08:00-ден 6 маусым сағат 06:00-ге дейін Байзақов көшесінен Манас көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс толықтай жабылады.

Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақта орнатылады.


"Осыған байланысты тұрғындардан бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", - делінген хабарламада.

Еске саламыз, қозғалысқа енгізілетін барлық шектеу туралы ақпарат @AlmatyJoly Telegram-арнасында, әкімдіктің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс карталар" қосымшаларында жарияланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
11:41, 28 сәуір 2026
Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты Шемякин көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
13:02, 14 шілде 2025
Алматыда Дулати көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
19:21, 15 мамыр 2026
Алматыда Жамақаев көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Адиль Боранбаев
18:47, Бүгін
"Я готов к его лучшей версии": Боранбаев сделал заявление перед поединком с Петтисом
Фото: КХЛ
18:43, Бүгін
Cтало известно, где пройдёт Матч звёзд КХЛ 2027 года
Энтони Петтис
18:22, Бүгін
Как личная трагедия заставила Петтиса вернуться в бои: ответ Энтони перед боем в Алматы
Фото: НОК РК
18:20, Бүгін
Алматы может остаться без профессионального хоккея: подробности
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: