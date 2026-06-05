Тұрақты даму мен экологиялық жауапкершілік – "Казфосфаттың" басты ұстанымы
Жомарт Әлиев онда кәсіпорынның өндірістік қызметімен, жаңғырту жұмыстарының негізгі бағыттарымен және жүзеге асырылып жатқан экологиялық бастамаларымен танысты. Кездесу барысында компания басшылығы өндірістік көрсеткіштерді, технологиялық жаңару жөніндегі стратегиялық жобаларды және қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтуға бағытталған кешенді шараларды таныстырды.
Әсіресе өндірістік инфрақұрылымды жетілдіру, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және экологиялық бақылау жүйесін одан әрі дамыту мәселелеріне басымдық берілді. Сапар қорытындысында "Казфосфат" тұрақты даму стратегиясы аясында экологиялық жобаларды жүйелі түрде жалғастыра беретінін мәлімдеді.
Компанияның экологиялық бағдарламасындағы маңызды бағыттардың бірі – өндіріс кезінде пайда болатын фосфогипс қалдықтарын мүмкіндігінше көбірек қайта өңдеп, пайдалы мақсатта пайдалану. Осы үшін компания қайталама шикізатты тиімді қолдануды кеңейтуді, фосфогипсті арнайы ұйымдарға өткізуді жетілдіруді және оны түрлі инженерлік-техникалық жұмыстарда пайдалануды жоспарлап отыр.
Сонымен қатар кәсіпорын фосфогипсті өңдеу мен оның құрамындағы өнеркәсіпте қайта пайдалануға болатын компоненттерді бөліп алу бағытында өзге ұйымдармен әріптестік орнату мүмкіндіктерін қарастыруда. Бұл бастамалар заманауи экологиялық тәжірибелерді енгізуге, айналымды экономика қағидаттарын орнықтыруға және өндірістің қоршаған ортаға әсерін азайтуға бағытталған кәсіпорынның стратегиялық ұстанымына толық сәйкес келеді.
"Казфосфаттың" экологиялық бағдарламасында ғылыми-зерттеу және технологиялық жобалар да айрықша орын алады. Олар өндірістегі ресурстық тиімділікті арттыруға бағытталған. Атап айтқанда, компания 2029 жылға қарай атмосфераға таралатын зиянды заттар көлемін жылына қосымша 150–200 тоннаға дейін қысқартуға мүмкіндік беретін технологияларды енгізу мәселесін қарастыруда. Сондай-ақ өндірістік үдерісте су ресурстарын қайта пайдалану үлесін арттыру жоспарланған.
Экологиялық жаңғырту аясында кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағының периметрі бойынша атмосфералық ауа сапасын бақылайтын автоматтандырылған мониторинг жүйесін кезең-кезеңімен енгізу көзделген. Осы мақсатта 2030 жылға дейін төрт автоматтандырылған бақылау бекетін орнату жоспарланып отыр. Бұл жүйе экологиялық бақылаудың ашықтығын күшейтіп, өндірістің қоршаған ортаға ықпалын қадағалау тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Кездесу қорытындысында тараптар заманауи экологиялық талаптарды енгізу мен өндірістің тұрақты дамуын қамтамасыз ету ісінде мемлекет пен өнеркәсіптік сектор арасындағы өзара ықпалдастықтың маңызын атап өтті. "Казфосфат" үшін экологиялық жаңғыру алдағы кезеңдегі дамудың негізгі басымдықтарының бірі болып қала береді. Бұл бағыт кәсіпорынның дамуына ғана емес, жалпы Қазақстанда тұрақты әрі қауіпсіз өнеркәсіптің қалыптасуына да үлес қосады.