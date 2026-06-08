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Қоғам

ІІМ дабыл қағуда: желіде балаларға арналған шабуыл өршуде

ІІМ дабыл қағуда: желіде балаларға арналған шабуыл өршуде , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 11:09 Сурет: unsplash
ІІМ ата-аналар мен кәмелетке толмағандарға онлайн-груминг қаупі туралы ескертеді. Онлайн-груминг - бұл қаскөйлердің интернет арқылы балалармен сенімді қарым-қатынас орнату үшін қолданатын қауіпті тәсілі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, әдетте бәрі әлеуметтік желіде, мессенджерлерде, онлайн ойындарда немесе танымал интернет-платформаларда қарапайым таныстықтан басталады. Қаскөй сенімге кіру үшін өзін жасөспірім ретінде таныстыруы мүмкін.

Қаскөй бала үшін "жақын досқа" айналуға тырысады: күн сайын хабарласып, ерекше көңіл бөледі, оның жеке өміріне, ішкі уайымдарына қызығушылық танытады. Кейінірек ол жеке сипаттағы сұрақтар қойып, күн тәртібін, тұрғылықты жерін, араласатын ортасын және басқа да мәліметтерді білуге тырысады.

"Одан соң қаскөй фотосуреттер мен бейнежазбалар жіберуді немесе жеке тақырыптардағы әңгімелерге көшуді сұрайды. Сонымен қатар мұндай әңгімелердің қалыпты жағдай екенін айтып, хат алмасу туралы ешкімге айтпауды талап етуі немесе психологиялық қысым көрсетуі мүмкін".ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Онлайн-грумер – бұл кәмелетке толмаған баламен интернет арқылы әдейі байланыс орнатып, оның сеніміне кіріп, кейіннен зиян келтіруді мақсат ететін ересек адам.

Онлайн-грумингтен қалай қорғануға болады:

  • интернетте бейтаныс адамдармен сөйлеспе;
  • жеке деректерді, тұрғылықты мекенжайды, телефон нөмірін, оқу орнын және басқа да құпия ақпаратты жариялама;
  • бейтаныс желі пайдаланушыларына фотосуреттер мен бейнежазбаларды жіберме;
  • әңгімелесуші интимдік сипаттағы сұрақтар қойса немесе хат алмасуды құпия сақтауды сұраса, онымен сөйлесуді бірден тоқтат;
  • күмәнді аккаунттарды бұғатта;
  • интернеттегі кез келген күмәнді адамдар туралы дереу ата-анаңа хабарла.
"ІІМ ата-аналарды балаларымен интернеттегі қауіпсіздік ережелерін үнемі талқылап отыруға және олардың онлайн-белсенділігіндегі өзгерістерге назар аударуға шақырады. Баланың цифрлық ортадағы қауіпсіздігі де шынайы өмірдегідей қырағылықты талап етеді". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Бұған дейін қазақстандықтарды Украинадағы call-орталықтар арқылы есірткі бизнесіне тартқанын жазғанбыз.

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