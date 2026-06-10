"Шаңды дауыл, аптап ыстық, жаңбыр". Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Күндіз Ұлытау облысында аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, өңірдің оңтүстігінде дауыл тұрады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде соққан желдің екпіні 18 м/с құрайды. Жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 11 маусымда күндіз аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Қарағанды облысының шығысында, оңтүстігінде өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Түнде облыстың оңтүстік-шығысында, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 11 маусымда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, тау бөктерінде, таулы аудандарында, күндіз тау бөктерінде, таулы аудандарында қатты жаңбыр жауып, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, тау бөктерінде, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың батысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 11 маусымда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, кей уақыттағы екпіні - 15 м/с. Қонаевта 11 маусымда түнде және таңертең аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, кей уақыттағы екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Жетісу облысының орталығында, таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, облыстың шығысында 23-28 м/с дейін жетеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 11 маусымда таңертең және күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде Ақтөбе облысының солтүстік-батысында, орталығында, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында, солтүстігінде аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 11 маусымда күндіз аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыста жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Павлодарда 11 маусымда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 18 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстік-шығысында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Астанада 11 маусымда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі, облыстың қиыр батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Оралда 11 маусымда түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, күндіз облыстың батысында, шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болатыны болжанады. Күндіз облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде батыстан, оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанайда 11 маусымда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Таңертең және күндіз Түркістан облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың таулы аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың орталығында, батысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Шымкентте 11 маусымда жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістанда 11 маусымда төтенше өрт қаупі күтіледі.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың батысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Таразда 11 маусымда жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында, күндіз облыстың оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде,күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман болатыны болжанады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігіндегі екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың батысында, оңтүстігіндегі екпіні 25 м/с дейін жетеді. Петропавлда 11 маусымда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Күндіз Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыс бойынша 35 градус қатты ыстық болып, жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі. Өскеменде 11 маусымда күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Ақмола облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 11 маусымда таңертең және күндіз кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК еліміздегі үш ірі қала бойынша 11-13 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.