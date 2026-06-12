Үкіметте Инновацияларды дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтті
Оған Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдері, облыстар мен қалалар әкімдерінің орынбасарлары және бизнес-сектор өкілдері қатысты.
Инновациялық штаб Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша құрылды. Оның міндеті – инновациялық қызмет саласындағы ведомствоаралық үйлестіруді қамтамасыз ету және технологиялық басымдықтарды айқындау.
Отырыста Қазақстан Республикасындағы инновацияларды дамыту тұжырымдамасының концептуалдық мәселелері қаралды. Онда мемлекеттік қолдау құралдарын, өңірлік инновациялық жүйелерді және кадрлық әлеуетті дамыту шаралары қарастырылған.
"Нәтижесінде инновациялық белсенділікті арттыруды, Қазақстанның Жаһандық инновациялық индексіндегі орнын нығайтуды, сондай-ақ жаңа салаларды дамытуды, жоғары технологиялық жұмыс орындарын құруды және қосылған құны жоғары өнім экспортының көлемін арттыруды қамтамасыз ететін басқарылатын инновациялық жүйе қалыптастырылмақ", – делінген хабарламада.
Жаңа модельдің негізгі идеологиялық бағыты – "Ғылым арқылы инновация" тәсілінен "Инновация арқылы ғылым" тәсіліне көшу. Оның мәні – дайын озық технологияларды меңгеріп, бейімдеу арқылы соның негізінде өз ғылымымызды дамыту, яғни мемлекет үдерісті емес, нәтижені қаржыландырады.
Отырыс қорытындысы бойынша Инновацияларды дамыту тұжырымдамасының тәсілдері мақұлданып, мемлекеттік органдарға, әкімдіктерге және бизнес өкілдеріне тұжырымдама жобасын кейін бекіту үшін нақты ұсыныстар беру тапсырылды.
Сондай-ақ барлық өңірде барлық мүдделі тараптардың қатысуымен ғылыми-технологиялық сессиялар өткізу кестесін бекіту тапсырылды, олардың мақсаты – бизнестің технологиялық сұраныстарын қалыптастыру.