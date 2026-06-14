AMANAT мүшелері "Әділет" партиясына қалай өтеді
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"Әділет" партиясының мүшесі Рауан Кенжеханұлы 2026 жылғы 14 маусымда AMANAT партиясы қосылғаннан кейін оның мүшелерінің жаңа партияға өту тәртібі қалай жүзеге асырылатынын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер AMANAT партиясының мүшелеріне "Әділет" партиясына кіру ұсыныла ма, әлде олардың мүшелігі автоматты түрде сақтала ма деген сұрақ қойды.
"Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, әр азамат белгілі бір партияға мүшелік туралы шешімді жеке өзі қабылдайды. Біз, әрине, AMANAT партиясының барлық мүшесіне "Әділет" партиясының қатарына қосылу туралы ұсыныс жасауға күш саламыз. Алайда олар бұл ұсынысты қабылдай ма, "Әділет" партиясының қатарына өте ме – бұл әр адамның жеке таңдауы. Сондықтан осы мүмкіндікті және сіздердің көмектеріңізді пайдалана отырып, AMANAT партиясының мүшелеріне бұл мүмкіндікті қарастыруды ұсынамыз", – деді Рауан Кенжеханұлы.
Ол сондай-ақ партияға қабылдану рәсімі барынша жеңілдетілгенін және барлық ниет білдірушілер үшін қолжетімді екенін атап өтті. Оның айтуынша, қазіргі уақытта "Әділет" партиясының қатарына кіруге өтінішті цифрлық платформалар арқылы беруге болады.
2026 жылғы 14 маусымда "Әділет" партиясының съезі өтті. Онда делегаттар AMANAT саяси партиясын өз қатарына қосу туралы шешімді қолдады. Тиісті шешім бірауыздан қабылданды.
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