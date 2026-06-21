ІІМ 17 тонна жанар-жағармайдың заңсыз шығарылуына тосқауыл қойды
Жанар-жағармайды заңсыз әкету фактілері жиі тіркелетін шекара маңындағы аймақтарда патрульдік полицияның 59 бекеті жұмыс істейді. Бұл бекеттерде заңсыз жанар-жағармай тасымалдауды, оның ішінде жол талғамайтын көліктерді пайдалану арқылы жүзеге асырылатын заңсыз әрекеттерді анықтауға ерекше назар аударылады.
Көлемі ұлғайтылған жанармай бактарымен жабдықталған көлік құралдарының басым бөлігі Жамбыл облысында тіркелген. Қордай ауданында конструкциясы өз бетінше өзгертілген автобус анықталды. Тексеру барысында әрқайсысының сыйымдылығы 600 литр болатын жасырын қосымша бактар табылды.
Тек соңғы екі айдың ішінде полиция қызметкерлері шамамен 17 тонна жанар-жағармайдың заңсыз шығарылуына тосқауыл қойды. Қайта жабдықталған жанармай бактары бар 87 автокөлік анықталып, олардың иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сонымен қатар көліктерді заңсыз қайта жабдықтаумен айналысатын техникалық қызмет көрсету станцияларының қызметін анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Полиция қызметкерлері мемлекеттік кірістер органдарының өкілдерімен бірлесіп, қосымша жанармай бактарын орнатумен айналысатын 16 техникалық қызмет көрсету станциясын тексерді. Тексеру қорытындысы бойынша алты нысан иесіне қатысты әкімшілік материалдар жиналды.