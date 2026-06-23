Өзбекстанның экс-президентінің қызы мультимиллионер күйеуімен ажырасты
Лола Кәрімова-Тиллаева бұл жаңалықты 2026 жылғы 23 маусымда Instagram-дағы парақшасында жариялады.
"Өзіме гүл сыйлап жатырмын. Өзімді таңдадым. Ресми түрде ажырастым және бақыттымын. Алда – шын мәнінде өзіме тиесілі екенін сезінетін қызық өмір күтіп тұр", – деп жазды ол.
Лола Кәрімова-Тиллаева мен Тимур Тиллаев 2000 жылдардың басында шаңырақ көтерген. Ерлі-зайыптының үш баласы: ұлы Омар және Марьям мен Сафия есімді екі қызы бар.
Отбасы әлемнің әртүрлі елдерінде орналасқан қымбат жылжымайтын мүлікке иелік етеді. Олардың қатарында Беверли-Хиллздегі Le Palais сәнді сарайы, Лос-Анджелестегі виллалар және Швейцариядағы жылжымайтын мүлік бар.
Ашық дереккөздердегі мәліметтерге сәйкес, Тимур Тиллаевқа тиесілі бизнес құрылымдары Швейцария мен Біріккен Араб Әмірліктеріндегі шоттарында жүздеген миллион доллар жинақтаған. Кейінгі жылдары отбасы негізінен АҚШ, Франция және Швейцарияда тұрған. Тимур Тиллаев осы елдерде бизнес жобаларын жүзеге асырып келеді.