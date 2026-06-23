#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Өзбекстанның экс-президентінің қызы мультимиллионер күйеуімен ажырасты

Өзбекстанның экс-президентінің қызы мультимиллионер күйеуімен ажырасты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 18:30 Сурет: instagram.com/lola_tillyaeva
Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Кәрімовтің кіші қызы Лола Кәрімова-Тиллаева мультимиллионер күйеуі Тимур Тиллаевпен ресми түрде ажырасқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Лола Кәрімова-Тиллаева бұл жаңалықты 2026 жылғы 23 маусымда Instagram-дағы парақшасында жариялады.

"Өзіме гүл сыйлап жатырмын. Өзімді таңдадым. Ресми түрде ажырастым және бақыттымын. Алда – шын мәнінде өзіме тиесілі екенін сезінетін қызық өмір күтіп тұр", – деп жазды ол.

Лола Кәрімова-Тиллаева мен Тимур Тиллаев 2000 жылдардың басында шаңырақ көтерген. Ерлі-зайыптының үш баласы: ұлы Омар және Марьям мен Сафия есімді екі қызы бар.

Отбасы әлемнің әртүрлі елдерінде орналасқан қымбат жылжымайтын мүлікке иелік етеді. Олардың қатарында Беверли-Хиллздегі Le Palais сәнді сарайы, Лос-Анджелестегі виллалар және Швейцариядағы жылжымайтын мүлік бар.

Ашық дереккөздердегі мәліметтерге сәйкес, Тимур Тиллаевқа тиесілі бизнес құрылымдары Швейцария мен Біріккен Араб Әмірліктеріндегі шоттарында жүздеген миллион доллар жинақтаған. Кейінгі жылдары отбасы негізінен АҚШ, Франция және Швейцарияда тұрған. Тимур Тиллаев осы елдерде бизнес жобаларын жүзеге асырып келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Еуропалық Кеңес Президентімен келіссөзде қандай мәселелерді талқылады
19:27, Бүгін
Тоқаев Еуропалық Кеңес Президентімен келіссөзде қандай мәселелерді талқылады
Өзбекстан президентінің кіші қызы жаңа лауазымға ие болды
13:44, 14 тамыз 2024
Өзбекстан президентінің кіші қызы жаңа лауазымға ие болды
Иран Ислам Республикасының Президенті ресми түрде бекітілді
10:34, 29 шілде 2024
Иран Ислам Республикасының Президенті ресми түрде бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
20:33, Бүгін
Сборная Казахстана завершила чемпионат Алтайского союза по таеквондо с 48 медалями
Фото: olympics.com
20:02, Бүгін
"Выложилась на максимум": скандальная боксёрша Линь Юйтин объяснила поражение от Графеевой
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:33, Бүгін
"Ордабасы" объявил об уходе болгарского нападающего Миткова
Фото: НОК РК
19:06, Бүгін
Александр Горбачук высказался о победе казахстанских шпажистов на чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: