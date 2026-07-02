#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда докторантура емтиханына өтініш қабылдау қашан басталады

Қазақстанда докторантура емтиханына өтініш қабылдау қашан басталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 20:42 Сурет: akorda.kz
3 шілдеде докторантураға түсу емтиханына (ДТЕ) қатысуға өтініш қабылдау басталады. Ол 2026 жылдың 3 тамызына дейін жалғасады. Емтиханның өзі 4-20 тамыз аралығында өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түсу емтиханына қатысуға тіркелу ҚР ҒЖБМ Ұлттық тестілеу орталығының http://app.testcenter.kz/ сайтында өтеді. Докторантураға түсу үшін тек бір жоғары оқу орны мен білім беру бағдарламаларының бір тобын ғана таңдауға болатындығын ескертеміз.

Егер түсушіге берілген өтінішке (тестілеуді тапсыру қаласы, білім беру бағдарламаларының тобы, тестілеуді тапсыру тілі) өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, оған өтініштерді қабылдау жүйесі жабылғанға дейін (3 тамызға дейін) өтінішті өңдеу немесе жою мүмкіндігі беріледі. Тестілеуді өткізу орны мен уақыты туралы ақпарат түсушінің жеке кабинетінде 9 тамызда қолжетімді болады.

Түсу емтиханына әңгімелесу, эссе жазу және білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан кіреді. Жалпы, түсу емтиханының ең жоғары көрсеткіші 100 балл, оның ішінде әңгімелесу – 30 балл, эссе – 20 балл, бейіні бойынша емтихан сұрақтары – 50 балды құрайды. Ал мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша конкурсқа қатысу үшін және ақылы негізде докторантураға түсу үшін шекті балл 75 балды құрайды.

Докторантураға түсу үшін ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша мемлекеттік тілді меңгергенін растайтын сертификат және В1 деңгейінен төмен емес шет тілін меңгергенін растайтын сертификат ("Дене шынықтыру педагогтерін даярлау", "Музыка педагогтерін даярлау", "Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау" және "Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау" білім беру бағдарламаларының топтарын қоспағанда) ұсыну қажет. TOEFL ITP сертификаты бар тұлғалар ДТЕ басталғанға дейін ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады.

2026 жылдан бастап құжаттар тізбесіне ғылыми зерттеу жобасы (Research Proposal), соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми жарияланымдар тізімі (бар болған жағдайда), зерттеуді жүргізу жоспары және эссе енгізілген.

Сондай-ақ түсушілердің бейіні бойынша докторлар бағдарламасы бойынша, оның ішінде индустриялық PhD және DBA (Doctor of Business Administration) бағдарламалары бойынша докторантураға түсуге мүмкіндіктері бар. Бұл бағдарлама үшін шет тілін меңгергенін растайтын сертификаттың белгілі бір деңгейі талап етілмейді. Сондай-ақ бейіні бойынша докторлар бағдарламасы бойынша түсушілер емтихан барысында эссе жазбайды. Ең жоғары көрсеткіш – 80 балл, оның ішінде әңгімелесуге – 25 балл, бейіні бойынша емтихан сұрақтары – 50 балл және кәсіпорындар мен ұйымдардың ұсыныс хатына (болған жағдайда) – 5 балды құрайды. Шекті балл – кемінде 50 балл.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Магистратура және докторантура: кешенді тестілеуге құжат қабылдау қашан басталады
18:01, 26 қазан 2025
Магистратура және докторантура: кешенді тестілеуге құжат қабылдау қашан басталады
ҰБТ
17:07, 19 шілде 2024
20 шілдеде тамыз айында өтетін ҰБТ-ға өтініш қабылдау басталады
Докторантура, ҚР Ғыдым және жоғары білім министрлігі
17:56, 12 шілде 2023
Елімізде докторантураға құжат қабылдау басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
20:32, Бүгін
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик высказался о причинах пропуска теннисистами "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:34, Бүгін
"Елимай" объявил о трансфере словенского защитника Миттендорфера
Фото: WTA
19:14, Бүгін
Ига Швёнтек без проблем вышла в третий круг "Уимблдона - 2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: