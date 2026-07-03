Алматыда Ұлттық домбыра және Астана күні қалай атап өтіледі
Мерекелік іс-шаралардың мақсаты – ұлттық мәдениетті дәріптеу, салт-дәстүрді сақтау және рухани құндылықтарды нығайту.
4 шілде
10:00 — "Күмбірле, қоңыр домбыра!" мерекелік концерті (Family Park);
11:00 — Ұлттық домбыра күніне арналған концерттік бағдарлама ("Самғау" даму және шығармашылық орталығы);
15:00 — "Күй құдіреті" әдеби-музыкалық кеші (Жетісу аудандық кітапханасы);
19:00 — "Домбыра – дастан" мерекелік концерті ("Алатау" дәстүрлі өнер театры алдындағы алаң).
5 шілде
10:00 — 50 домбырашының қатысуымен флешмоб (Нұркент шағынауданы, 7);
11:00 — "Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!" мерекелік концерті (Арбат, Жібек жолы көшесі, 100);
11:00 — Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік концерт (Орталық мәдениет және демалыс саябағы);
16:00–20:00 — "Айнабұлақ" саябағында өтетін Dombyra Fest отбасылық фестивалі. Бағдарлама аясында шебердің сабақтары, интерактивті алаңдар, халық шеберлерінің көрмесі, фотозоналар және ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылады;
17:00 — "Күй күмбірі" флешмобы.
Сонымен қатар, Түрксіб ауданының қоғамдық кеңістіктерінде 15 домбырашының қатысуымен түсірілген Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік бейнеролик көрсетіледі.
6 шілде
15:00 — 100 домбырашы қатысатын флешмоб (Шұғыла шағынауданы, 347);
17:00 — мерекелік концерт (Амфитеатр);
19:00 — "Ұлы дала үні" фильмінің көрсетілімі (Амфитеатр).
Еске сала кетейік, Қазақстанда Ұлттық домбыра күні жыл сайын шілде айының алғашқы жексенбісінде, ал Астана күні 6 шілдеде атап өтіледі.