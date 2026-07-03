#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда Ұлттық домбыра және Астана күні қалай атап өтіледі

Алматыда Ұлттық домбыра және Астана күні қалай атап өтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 19:46 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда 4-6 шілде аралығында Ұлттық домбыра күні мен Астана күніне арналған бірқатар іс-шара өтеді. Қала тұрғындары мен қонақтарына концерттер, фестивальдер, флешмобтар, көрмелер, кино көрсетілімдері және ұлттық спорт түрлерінен жарыстарды қамтитын мазмұнды мәдени бағдарлама ұсынылады.

Мерекелік іс-шаралардың мақсаты – ұлттық мәдениетті дәріптеу, салт-дәстүрді сақтау және рухани құндылықтарды нығайту.

4 шілде

10:00 — "Күмбірле, қоңыр домбыра!" мерекелік концерті (Family Park);

11:00 — Ұлттық домбыра күніне арналған концерттік бағдарлама ("Самғау" даму және шығармашылық орталығы);

15:00 — "Күй құдіреті" әдеби-музыкалық кеші (Жетісу аудандық кітапханасы);

19:00 — "Домбыра – дастан" мерекелік концерті ("Алатау" дәстүрлі өнер театры алдындағы алаң).

5 шілде

10:00 — 50 домбырашының қатысуымен флешмоб (Нұркент шағынауданы, 7);

11:00 — "Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!" мерекелік концерті (Арбат, Жібек жолы көшесі, 100);

11:00 — Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік концерт (Орталық мәдениет және демалыс саябағы);

16:00–20:00 — "Айнабұлақ" саябағында өтетін Dombyra Fest отбасылық фестивалі. Бағдарлама аясында шебердің сабақтары, интерактивті алаңдар, халық шеберлерінің көрмесі, фотозоналар және ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылады;

17:00 — "Күй күмбірі" флешмобы.

Сонымен қатар, Түрксіб ауданының қоғамдық кеңістіктерінде 15 домбырашының қатысуымен түсірілген Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік бейнеролик көрсетіледі.

6 шілде

15:00 — 100 домбырашы қатысатын флешмоб (Шұғыла шағынауданы, 347);

17:00 — мерекелік концерт (Амфитеатр);

19:00 — "Ұлы дала үні" фильмінің көрсетілімі (Амфитеатр).

Еске сала кетейік, Қазақстанда Ұлттық домбыра күні жыл сайын шілде айының алғашқы жексенбісінде, ал Астана күні 6 шілдеде атап өтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда шілденің бірінші жексенбісінде Ұлттық домбыра күні тойланады. Осыған орай Алматыда 7 шілде күні сағат 20:00-де Республика Сарайының алдындағы Абай алаңында &quot;Аңыз Домбыра&quot; концерті өтеді.
12:44, 04 шілде 2024
Алматыда Ұлттық домбыра күні қалай тойланады
23 сәуір – Қазақстанда Ұлттық кітап күні. Бұл күн кітап оқу мен әдеби мәдениетті дамытудың маңыздылығы айқындайтын мереке болып табылады.
09:12, 23 сәуір 2025
Алматыда Ұлттық кітап күні қалай атап өтіледі
Қызылорда облысында ұлттық домбыра күні аталды
09:40, 09 шілде 2024
Қызылордада Ұлттық домбыра күні атап өтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
20:50, Бүгін
"Астана" обыграла "Женис" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:10, Бүгін
Видеообзор разгромного поражения "Тараза" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Минай&quot;
19:44, Бүгін
Украинский голкипер Кучер официально перешёл в "Алтай"
Фото: UWW
19:19, Бүгін
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: