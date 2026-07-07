Алматы әкімдігі арықтарға қатысты ресми мәлімдеме жасады
2026 жылғы 7 шілдеде әкімдік бұл жұмыстар арықтарды жоюды емес, олардың негізгі қызметін – жаңбыр және еріген қар суларын ағызуды сақтай отырып, жүйені қауіпсіз, сенімді әрі пайдалануға ыңғайлы етуге бағытталғанын нақтылады.
"Су бұру қызметі толық сақталады. Арықтардың басым бөлігі ондаған жыл бұрын, судың негізгі көлемі тау бөктерінен келетін кезде жобаланған. Бүгінде қала өзгерді, енді негізгі жүктемені жерүсті су ағызу жүйесі мен нөсерлі кәріз қабылдайды. Сондықтан арықтар жаңғыртылып, олардың үсті қызмет көрсету және тазалау үшін технологиялық люктері бар темір-бетон плиталармен жабылады", – деп түсіндірді әкімдік.
Әкімдіктің мәліметінше, ашық арықтар тұрғындарға нақты қолайсыздықтар мен қауіп төндіреді. Кейбір жолдар ашық арықтың дәл жанынан өтеді, мұндай жерлерде әсіресе балалар, қарт адамдар немесе нәресте арбасымен жүрген ата-аналар оңай сүрініп кетуі мүмкін.
"Сонымен қатар арықтарға үнемі қоқыс, жапырақ және құм жиналады. Бұл жүйенің су өткізу қабілетін төмендетіп, оны күтіп ұстауға кететін шығынды арттырады", – деп қосты әкімдік.
Арық жабылғаннан кейін де ол бұрынғы орнында қалып, су бұру қызметін атқара береді. Тек оның үсті берік плиталармен жабылады. Әрбір 5–6 метр сайын арық жүйесіне қызмет көрсету және тазалау үшін техникалық люктер қарастырылады.
"Соның арқасында тротуар айтарлықтай кеңейіп, жаяу жүргіншілер үшін қолайлы болады. Су бұрынғыдай кедергісіз аға береді, қоқыс арықтың ішіне іс жүзінде түспейді, ал қалалық орта барлық тұрғын үшін қауіпсіз, таза әрі жайлы бола түседі", – деп түсіндірді әкімдік.
Ашық арықтар қаланы салқындатады деген пікірге қатысты әкімдік іс жүзінде арықтар арқылы ағатын судың көлемі мен аумағы ауа температурасына айтарлықтай әсер ету үшін тым аз екенін айтты. Ал қаланы салқындататын негізгі фактор – ағаштар мен басқа да жасыл желектер.
Жаңғырту жұмыстары барлық арықтарға жүргізілмейді. Тек жолдың жанында орналасқан, адамдар үшін жарақат алу қаупі жоғары арықтар ғана жаңартылады. Бұл қаладағы арық желілерінің шамамен 10–15 пайызын құрайды.
"Мұндай шешім ең алдымен қауіпсіздік мәселесіне байланысты қабылданды. Өкінішке қарай, қайғылы оқиғалар тіркелуде. 2017 жылы арыққа сүрініп жас әйел қаза тапса, 2026 жылы бір ер адам көз жұмды", – деп еске салды әкімдік.
Жолдан алыс орналасқан қалған барлық арықтар ашық күйінде сақталады.