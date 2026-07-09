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Қоғам

Kaspi.kz Джеки Чанның "Құдайдың сауыты: Ультиматум" фильмі түсірілімдерінің бас серіктесі болды

Kaspi.kz Джеки Чанның &quot;Құдайдың сауыты: Ультиматум&quot; фильмі түсірілімдерінің бас серіктесі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 18:26 Сурет: Kaspi.kz
Қазақстанда Джеки Чанның қатысуымен аңызға айналған шытырман оқиғалы "Құдай сауыты" франшизасының жалғасы түсіріледі. Kaspi.kz "Құдайдың сауыты: Ультиматум" фильмінің түсірілімдеріне бас серіктес болды.

Түсірілім жұмыстары Маңғыстау және Алматы облыстарында, сондай-ақ Алматы, Астана және Түркістанда – Джеки Чанның өзі 2025 жылдың соңында Қазақстанға жасаған сапары барысында таңдаған бірегей табиғи орындарда түсіріледі. Түсірілімдердің бір бөлігі Гонконгта өтеді.

"Джеки Чан қатысатын әйгілі фильмнің жалғасы дәл Қазақстанда түсірілетініне қуаныштымыз. Бұл біз үшін өте маңызды жоба, өйткені ол әлемнің түкпір-түкпіріндегі көптеген адамдарға Қазақстанның ерекше әсем, заманауи әрі қонақжай ел екенін көрсетуге мүмкіндік береді. Бастаманы қолға алған серіктестеріміз – Sәlem Entertainment пен Adal Investments-ке алғыс айтамыз және Джеки Чан мен барлық түсірілім тобына Қазақстандағы жұмыстарына табыс тілейміз". Kaspi.kz басшысы әрі негізін қалаушылардың бірі Михаил Ломтадзе

"Құдайдың сауыты" – Джеки Чанның шығармашылық жолындағы ең танымал шытырман оқиғалы франшизалардың бірі. Бірінші фильм 1986 жылы жарық көріп, әлемдік хитке айналды.


"Бұл жобаға қатысу – бүкіл киноиндустрия үшін де, Salem Entertainment компаниясы үшін де үлкен жауапкершілік әрі халықаралық ауқымдағы ірі киножобаны жүзеге асыруға берілген бірегей мүмкіндік. Жоба Голливуд, Гонконг, Қазақстан және өзге де жақын шет мемлекеттерінің жетекші кино мамандарын біріктіреді, бұл оны халықаралық деңгейдегі жоғары сапамен жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осындай ауқымды жобаның іске асуы оның жоғары коммерциялық әлеуетінің және Kaspi.kz секілді сенімді жергілікті серіктестердің қолдауының арқасында мүмкін болды", - деді CEO Salem Entertainment Игорь Цай.

Жобаның бастамашылары – Sәlem Entertainment және Adal Investments. "Құдайдың сауыты: Ультиматум" фильмінің тұсаукесері 2027 жылдың ақпан айына жоспарланған.

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Айдос Қали
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