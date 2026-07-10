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Қоғам

Степногорскіде ер адам әйелімен жанжалдан кейін сегізінші қабаттан секірмек болған

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 19:34 Фото: Zakon.kz
Ақмола облысының тұрғыны 10 шілде күні сағат 13:25 шамасында сегізінші қабаттағы балконнан секірмек болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция мәліметінше, оқиға Степногорск қаласындағы шағынаудандардың бірінде болған. 102 пультіне хабарлама түскеннен кейін үш минут ішінде патрульдік полиция взводының қызметкерлері Дамир Нұртасов пен Арман Бләлов оқиға орнына жеткен.

Сегізінші қабатқа көтерілген полицейлер балконның карнизінде тұрып, секірмек болған ер адамды көрген.

"Бұл сәтте кез келген орынсыз әрекет орны толмас қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін еді. Полицейлер сабыр сақтап, ер адаммен байыппен сөйлесіп, назарын басқа жаққа аударуға және сенімді байланыс орнатуға тырысты. Әңгіме барысында оның мұндай қадамға баруына жұбайымен болған ауыр жанжал себеп болғаны анықталды", – делінген Ақмола облысы полиция департаментінің хабарламасында.

Қызметкерлердің бірі ер адаммен сөйлесуді жалғастырса, екіншісі қолайлы сәтті пайдаланып, оны балконның ішкі жағына қайта шығаруға көмектескен. Осылайша, қайғылы жағдайдың алдын алды.

Құтқарылған ер адам дәрігерлерге тапсырылып, қажетті медициналық көмек көрсету үшін емдеу мекемесіне жеткізілді.

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Айдос Қали
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