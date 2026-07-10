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Қоғам

Мирас Төлебаев туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды

Мирас Төлебаев туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 19:07 Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Мирас Төлебаев туризм және спорт вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Мирас Төлебаев 1986 жылы Қостанай облысында дүниеге келген.

Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін, Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін, Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын бітірген.

Еңбек жолын 2008 жылғы шілде айында "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ Корпоративтік даму және стратегиялық талдау департаментінің бас маманы болып бастаған.

2009 жылғы наурыз айында Экономикалық жоспарлау департаментінің бас менеджері қызметіне ауыстырылып, 2010 жылдың қаңтарына дейін осы қызметте еңбек етті.

2010 жылдың ақпанынан бастап мемлекеттік қызметте жұмыс атқарды:

  • 2010-2011 жылдары – ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Лицензиялау лицензиялаудан кейін бақылау және құқықтық қамтамасыз ету басқармасының сарапшысы.
  • 2011-2012 жылдары – ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Өнеркәсіп комитетінің Лицензиялау лицензиялаудан кейін бақылау және құқықтық қамтамасыз ету басқармасының сарапшысы.
  • 2012-2014 жылдары – ҚР Мұнай және газ министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі Мемлекеттік инспекциялық комитетінің Лицензиялау және заң қызметі басқармасының бас сарапшысы.
  • 2014-2015 жылдары – Қызылорда облысының Индустриялық-инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары болып жұмыс істеді.
  • 2015-2016 жылдары – Қызылорда облысының Кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы.
  • 2017 жылы – Елорданы тұрақты дамыту орталығы директорының орынбасары.
  • 2017-2022 жылдары – Мәдениет және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитеті басқармасының басшысы.
  • 2022-2023 жылдары – Мәдениет және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитеті төрағасының орынбасары.
  • 2023-2025 жылдары – ҚР туризм және спорт министрінің орынбасары.
  • 2025 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі уақытқа дейін жеке құрылымдарда басшылық қызметтерде жұмыс істеді.
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Айдос Қали
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