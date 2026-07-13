#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.71
531.26
6.05
Қоғам

Ақмола облысында күдікті депозиттегі қаражатты иемденіп, құмар ойынға жұмсаған

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 17:48 Фото: Zakon.kz
Көкшетау қаласында телефон мен ірі көлемдегі ақша қаражатының ұрлануына байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

10 шілдеде Көкшетау қалалық полиция басқармасына жергілікті тұрғын арызбен жүгінді. Ол телефоны мен ақша қаражатының жоғалғанын хабарлаған. Келтірілген шығынның жалпы көлемі шамамен 2,6 млн теңгені құрады.

Тергеу барысында полицейлер 2007 жылы туған жәбірленушінің iPhone 15 ұялы телефоны жоғалғанын анықтады. Алдын ала мәліметке сәйкес, құрылғыда орналасқан банктік қосымша арқылы депозиттік шотта шамамен 2 млн теңге сақталған.

Анықталғандай, оқиғаға дейін жас жігіт танысымен бірге уақыт өткізген. Келесі күні таңертең ол танысымен байланыса алмаған. Кейін жәбірленуші ұялы телефонының жоғалғанын және депозиттік шотынан ақша шешіліп алынғанын байқаған.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтады.

Алдын ала ақпарат бойынша, күдікті иемденген ақша қаражатын құмар ойынға жұмсап, ұтылып қалған. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы жан-жақты анықталуда.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тергеу нәтижесіне сәйкес қолданыстағы заңнамаға сай тиісті процессуалдық шешім қабылданады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында танысын сан соқтырған күдікті ұсталды
12:07, 27 сәуір 2025
Ақмола облысында танысын сан соқтырған күдікті ұсталды
Батыс Қазақстан облысында шенеунік 12 миллион теңгеден астам ақша жымқырған
12:14, 29 желтоқсан 2023
Батыс Қазақстан облысында шенеунік 12 миллион теңгеден астам ақша жымқырған
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
16:57, 28 қазан 2025
Алматыда ірі көлемдегі контрабанда ашылды - 20 күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
17:04, Бүгін
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
Едиге Нургожа
16:45, Бүгін
Казахстанец Нургожа проиграл боксёру из Узбекистана и стал бронзовым призёром ЧА
Адиль Асканбай
16:13, Бүгін
Боксёр из Казахстана Адиль Асканбай победил кыргыза и вышел в финал ЧА среди молодёжи
&quot;Атырау&quot; близок к подписанию вингера Пантелича
16:00, Бүгін
"Атырау" близок к подписанию вингера Пантелича
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: