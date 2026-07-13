Адам өмірін құтқару үшін жылдамдық асырған жүргізуші айыппұлдан босатылды
Батыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз қызметінің мәліметінше, бұған дейін жүргізуші белгіленген жылдамдықты асырғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Алайда ол бұл шешіммен келіспей, сотқа шағым түсірген.
Сот отырысында жүргізуші танысының кенеттен өзін жайсыз сезінгенін айтқан. Әйелді уақыт жоғалтпай облыстық көпбейінді ауруханаға жеткізу үшін жылдамдықты асыруға мәжбүр болғанын түсіндірді.
Оның уәждері сотта расталды. Іс барысында бейнебақылау камераларының жазбалары, медициналық құжаттар зерттеліп, куәгерлердің айғақтары тыңдалды.
Нәтижесінде сот жүргізушінің әрекеті Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 37-бабында көзделген аса қажеттілік жағдайында жасалған деген қорытындыға келді. Соттың пікірінше, жол ережесін бұзу адам өмірі мен денсаулығына төнген қауіптің алдын алу мақсатында жасалған.
Осыған байланысты әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының күші жойылып, құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты іс бойынша өндіріс тоқтатылды. Сот шешімі заңды күшіне енді.