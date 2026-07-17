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Қоғам

Мемлекет басшысы Қытай Үкіметіне ұсыныс жасады

Мемлекет басшысы Қытай Үкіметіне ұсыныс жасады , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 14:02 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Шанхайда өтіп жатқан Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясында трансұлттық цифрлық инфрақұрылым жасақтауға және ЖИ саласындағы саясатты өзара үйлестіруге қатысты бірқатар ұсынысты ортаға салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол "Қазақстан-Қытай цифрлық көпірін" іске қосуды ұсынды. Басты мақсат – цифрлық сауданы жандандыру және "Бір белдеу, бір жол" бастамасы аясында цифрлық экономикаларды ықпалдастырудың тиімді үлгісін қалыптастыру.

"Өңдеу секторы, тау-кен өнеркәсібі, энергетика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және су ресурстарын басқару секілді салаларда жасанды интеллектіні қауіпсіз әрі кеңінен енгізу ісін жеделдеткен жөн. Жасанды интеллектіні реттейтін ұлттық саясат пен заңдық тетіктерді өзара үйлестіру айрықша мәнге ие. ЖИ жүйелерін тестілеу мен сертификаттаудың ортақ стандарттарын түзу де өте маңызды. Біз жасанды интеллектіні теріс мақсатқа пайдаланудың алдын алатын, соның ішінде кибершабуыл, дипфейк, цифрлық алаяқтық пен басқа да қатерлерден қорғайтын пәрменді шаралар әзірлеуіміз керек. Келесі жылды екі елде Жасанды интеллект саласындағы бірлескен бастамалар жылы деп жариялауды ұсынамыз. Қытай Үкіметі мұны қолдаса, зор ризашылықпен қабылдар едік", – деді Мемлекет басшысы.
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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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