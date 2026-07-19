+45 градус: Қазақстанның қай өңірлерінде аптап ыстық сақталады
Синоптиктердің мәліметінше, 20 шілдеде Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ал елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз, аптап ыстық ауа райы сақталады.
Күндіз Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Абай және Ұлытау облыстарында қатты ыстық болады. Алматы облысының шығысында, Жетісу облысының шығысы мен таулы аудандарында ауа температурасы +35…+38°C-қа дейін көтеріледі.
Маңғыстау облысының оңтүстігінде ауа температурасы +38…+40°C, ал Түркістан облысында +40…+44°C болады.
Өте қатты ыстық Жамбыл облысында күтіледі. Мұнда сынап бағаны +43…+45°C-қа дейін көтеріледі. Алматы облысы мен Жетісу облысында +40…+45°C, ал Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен Абай облысында +41°C-қа дейін ыстық болады.