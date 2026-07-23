Қазақстанда ауыр жүк көліктеріне бақылау күшейтілді: жүздеген жүк көлігі тоқтатылды
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында ауыр жүк көліктерінің қозғалысына бақылау күшейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 23 шілдеде ҚР Көлік министрлігі мәлімдеді.
"Қазақстан Республикасының аумағында 10 шілде мен 10 тамыз аралығында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға бақылауды күшейтуге, сондай-ақ автомобиль жолдарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында "Назар аударыңыз! Ауыр салмақты көлік!" профилактикалық акциясы өтуде. Сонымен қатар елімізде жол төсемінің жоғары температура әсерінен бүлінуінің алдын алу мақсатында жүк автокөліктерінің қозғалысына уақытша шектеу қоятын маусымдық температуралық режим қолданылады. Температуралық шектеулер ауа температурасы +25 °C-тан жоғары болған кезде енгізіледі және жүк көліктерінің жекелеген санаттарына қолданылады. Бұл ретте халықаралық және жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын көлік құралдарына, тез бұзылатын, қауіпті және гуманитарлық жүктерді тасымалдайтын көліктерге, сондай-ақ төтенше жағдайлардың салдарын жоюға, жол жұмыстарын жүргізуге және әскери тасымалдарға тартылған автокөліктерге аталған шектеулер қолданылмайды".
Белгілі болғандай, салмақтық-габариттік параметрлердің сақталуын және температуралық режим талаптарының орындалуын Көліктік бақылау комитетінің аумақтық органдары қамтамасыз етеді.
"Өткізіліп жатқан іс-шаралар аясында 500-ден астам ауыр салмақты автокөлік құралы тексерілді. Нәтижесінде көлік заңнамасының 281 бұзушылығы, оның ішінде 116 артық жүк тиеу дерегі анықталды. Сонымен қатар маусымдық температуралық режим талаптарын сақтамауына байланысты 302 жүк автокөлігінің қозғалысына шектеу қойылды. Анықталған барлық құқық бұзушылықтар бойынша тасымалдаушылар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды". ҚР Көлік министрлігі
Министрлік тасымалдаушыларды қолданыстағы маусымдық шектеулерді ескере отырып, маршруттары мен қозғалыс кестесін алдын ала жоспарлауға шақырады.
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