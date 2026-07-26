#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
476.07
541.86
6.08
Қоғам

Мемлекеттік кепілдік сақталады: 2027 жылдан бастап зейнетақы жүйесінде не өзгереді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 14:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Міндетті зейнетақы жарналарының сақталуына берілетін мемлекеттік кепілдік толық көлемде сақталады. Бұл норма Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде бекітілген және оған ешқандай өзгеріс енгізілмейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша, 2027 жылдан бастап мемлекеттік кепілдіктің өзі емес, заңнамада көзделген өтемақы төлемдерінің бірін жүзеге асыру тетігі өзгереді. Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналарының сақталуына берілетін мемлекеттік кепілдік Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне сәйкес толық көлемде өз күшінде қалады.

Аталған өзгерістер жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуына және азаматтардың өз зейнетақы жинақтарын басқару мүмкіндіктерінің кеңеюіне байланысты енгізіліп жатыр.

"Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің бастапқы кезеңінде зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды тек мемлекет жүзеге асырып, инвестициялық шешімдерді өзі қабылдап, олардың нәтижесіне толық жауапты болды. Осыған байланысты инвестициялық кіріс пен инфляция деңгейі арасындағы айырманы өтеу тетігі енгізілген еді. Қазіргі уақытта заңнама азаматтарға өздерінің зейнетақы жинақтарының 100 пайызына дейін инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына беру құқығын қарастырады. Бұған дейін бұл мүмкіндік жинақтардың 50 пайызына дейін ғана шектелген болатын". Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Ведомствоның мәліметінше, таңдау мүмкіндігінің кеңеюі салымшының зейнетақы активтерін басқару үдерісіне тікелей қатысуын білдіреді. Азаматтар енді басқарушы компанияны, инвестициялық стратегияны және өздері үшін қолайлы инвестициялық тәуекел деңгейін дербес таңдай алады. Осыған байланысты азаматтардың таңдау мүмкіндіктерін кеңейте отырып, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеу тетігі одан әрі жетілдіріліп жатыр.

Сонымен қатар зейнетақы жинақтарының сақталуы қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес толық қамтамасыз етіледі.

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі зейнетақы активтерін олардың сақталуын қамтамасыз ету және ұзақ мерзімді табыстылыққа қол жеткізу міндеттерін басшылыққа ала отырып басқаруды жалғастырады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2024-2028 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына сәйкес зейнетақы активтерін басқарудың негізгі мақсаттарының бірі – ұзақ мерзімді перспективада инфляция деңгейінен жоғары табыстылықты қамтамасыз ету", – делінген хабарламада.

Инвестициялық портфельді басқарушыларға қатысты заңнамада қаржылық тұрақтылыққа, меншікті капиталдың жеткіліктілігіне және кәсіби тәжірибеге қойылатын талаптар белгіленген. Сонымен қатар заңнамада көзделген жағдайларда ең төменгі кірістілік деңгейіне қол жеткізілмеген жағдайда, басқарушы компания тиісті айырманы өз қаражаты есебінен өтеуге міндетті.

Осылайша енгізіліп отырған өзгерістер жинақтаушы зейнетақы жүйесінің даму деңгейін, азаматтардың таңдау мүмкіндіктерінің кеңеюін және нарықтың кәсіби қатысушыларының жауапкершілігін арттыруды ескере отырып, зейнетақы жинақтарын басқару тетіктерін одан әрі жетілдіруге бағытталған. Бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мемлекеттік кепілдіктер толық көлемде сақталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
16:18, 13 шілде 2026
Зейнетақы жинағына берілетін мемлекеттік кепілдік өзгереді
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:39, 06 тамыз 2025
Қазақстан 2027 жылдан бастап міндетті медициналық сақтандыруға мемлекет жарнасын көбейтеді
2024 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі ережелер өзгереді
10:50, 25 сәуір 2024
2024 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі ережелер өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по волейболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате CAVA
13:54, Бүгін
Сборная Казахстана по волейболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате CAVA
&quot;Челси&quot; опубликовал первое фото с Дастаном Сатпаевым с предсезонки в Австралии
13:18, Бүгін
"Челси" опубликовал первое фото с Дастаном Сатпаевым с предсезонки в Австралии
Прохоров вылетел: Казахстан остался без своих шпажистов на ЧМ в Гонконге
12:55, Бүгін
Прохоров вылетел: Казахстан остался без своих шпажистов на ЧМ в Гонконге
&quot;До ребят достучались&quot;: Виталий Жуковский высказался о победе &quot;Кызылжара&quot; над &quot;Жетысу&quot;
12:30, Бүгін
"До ребят достучались": Виталий Жуковский высказался о победе "Кызылжара" над "Жетысу"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: