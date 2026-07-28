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Қоғам

Алматы прокуратурасы қала орталығындағы теміржол ауруханасын мемлекет меншігіне қайтарды

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 18:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы прокуратурасы қала орталығында орналасқан бұрынғы Теміржол апаттар медицинасы госпиталінің ғимараты мен оған тиесілі жер учаскелерін мемлекет меншігіне қайтарды. Қайтарылған мүліктің жалпы құны 2 млрд теңгеден асады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Прокуратура мәліметінше, 2018 жылы бірнеше рет жасалған мәмілелер нәтижесінде денсаулық сақтау нысаны мен оған тиесілі жер учаскелері жеке меншікке заңсыз шығарылған.

Аталған жер учаскелері сауықтыру мақсатындағы санатқа жатқанына қарамастан, жер және мемлекеттік мүлік туралы заң талаптарын бұза отырып берілген.

Сот процесі барысында мәмілеге қатысушылардың өзара байланысы болғаны және мемлекеттік мүліктің бәсекелестік ортадан тыс заңсыз иеліктен шығарылғаны дәлелденді.

Алмалы ауданы прокуратурасының талап-арызы бойынша сот мемлекеттік мүлікті жекешелендіруге қатысты мәмілелерді жарамсыз деп таныды. Сот шешімі заңды күшіне еніп, апелляциялық шағым қанағаттандырылмады.

Нәтижесінде мемлекет меншігіне жалпы аумағы 0,3 гектар болатын екі жер учаскесі және көлемі 1 628 шаршы метрлік ғимарат қайтарылды.

Прокуратура бұған дейін аталған нысанды атқарушылық іс жүргізу аясында сатуға шығарылған электрондық сауда-саттықтың күшін жойып, мүлікке қатысты қосымша сот дауларының алдын алған.

Алматы қаласының прокуратурасы бұл жұмысты мемлекеттік активтерді қайтару бағытындағы шаралардың бірі ретінде атап өтті.

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Айдос Қали
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