#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

Астанада құрылыс нысанынан топырақ ұрламақ болған төрт жүргізуші құрықталды

Астанада құрылыс нысанынан топырақ ұрламақ болған төрт жүргізуші құрықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 18:30 Сурет: polisia.kz
Астана қаласының полиция қызметкерлері құрылыс нысанынан топырақты заңсыз әкетуге әрекет жасаған төрт арнайы техниканың жүргізушілерін ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, түскі уақытта күдіктілер құрылыс алаңына заңсыз кіріп, арнайы техникалардың көмегімен топырақты тиеп, алып кетпек болған.

Алайда олардың әрекеті полиция қызметкерлерінің жедел әрекетінің нәтижесінде дер кезінде әшкереленіп, төрт жүк көлігі қылмыс орнында ұсталды.

Тексеру барысында арнайы техникаларды 36, 37, 41 және 60 жастағы азаматтар басқарғаны анықталды.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Күдіктілердің арнайы техникалары айып тұрағына қойылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара
18:59, Бүгін
Ақтөбедегі құрылыс базарындағы ірі өрт оқшауланды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
10:46, 21 шілде 2025
Астанада өзгенің мүлкін сатып жіберген азамат ұсталды
Астанада құрылыс нысанының менеджері ірі көлемде кабель ұрлаған
22:05, 02 шілде 2026
Астанада құрылыс нысанының менеджері ірі көлемде кабель ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: instagram/kazwrestling_women
19:34, Бүгін
Казахстанская борчиха Мейнамбай проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате мира
Фото: UFC
19:20, Бүгін
Хамзат Чимаев проведёт борцовскую схватку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли
Фото: UWW
18:42, Бүгін
Казахстанская борчиха Бахытнур не смогла выйти в финал чемпионата мира в Азербайджане
Фото: UWW
18:26, Бүгін
Казахстанская борчиха Баккожа остановилась в шаге от финала чемпионата мира в Баку
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: