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Қоғам

Алматы облысында жастардың қатысуымен тарихи ескерткіштер аумағын абаттандыру акциясы өтті

Алматы облысында жастардың қатысуымен тарихи ескерткіштер аумағын абаттандыру акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:15 Сурет: Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімдігі
2026 жылғы 11 тамызда Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылында республикалық "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында Сұраншы батыр мен Саурық батыр ескерткіштерінің аумағын тазалау және абаттандыру бойынша акция өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға жастар, еріктілер, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері және аудан тұрғындарынан құралған 150-ге жуық адам қатысты.

Алматы облысында жастардың қатысуымен тарихи ескерткіштер аумағын абаттандыру акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:15

Сурет: Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімдігі

Акция барысында қатысушылар ескерткіштер аумағын тұрмыстық қалдықтардан тазартып, шөп шабу және абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Жастардың белсенді қатысуы туған жердің тазалығын сақтауға және тарихи-мәдени мұра нысандарына ұқыпты қарауға бағытталды.

Алматы облысында жастардың қатысуымен тарихи ескерткіштер аумағын абаттандыру акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:15

Сурет: Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімдігі

Сонымен қатар жастар арасында тарихи-мәдени мұраны сақтау, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және тарихи тұлғалардың ел тарихындағы рөлін насихаттауға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қатысушыларға Сұраншы батыр мен Саурық батырдың ерлік жолы, ел қорғаудағы тарихи орны және олардың өнегесінің кейінгі ұрпақ үшін маңызы туралы ақпарат берілді.

Алматы облысында жастардың қатысуымен тарихи ескерткіштер аумағын абаттандыру акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:15

Сурет: Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімдігі

Аталған акция жастардың қоғамдық белсенділігін арттырып, тарихи ескерткіштерді сақтауға деген жауапкершілігін қалыптастыруға және туған өлкенің тарихи мұрасына деген құрметті нығайтуға ықпал етті.

Алматы облысында жастардың қатысуымен тарихи ескерткіштер аумағын абаттандыру акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:15

Сурет: Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімдігі

Іс-шара барысында ұрпақтар сабақтастығына, тарихи жадты сақтауға және аға буынның өнегесін жас ұрпаққа жеткізуге ерекше мән берілді.

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