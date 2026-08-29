#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 35 жыл толды

Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 35 жыл толды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2026 11:42 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 29 тамызда Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 35 жыл толды. Бұл күн Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні ретінде де аталып өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

1991 жылғы 29 тамызда Семей ядролық сынақ полигоны жабылды. Содан бері полигон аумағында радиоэкологиялық зерттеулер жүргізіліп, сынақ инфрақұрылымының бір бөлігі жойылды немесе қауіпсіз жағдайға келтірілді.

Ұлттық ядролық орталықтың мәліметінше, зерттелген аумақтың жалпы көлемі 18 мың шаршы шақырымнан асады.

2023 жылы "Семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы" заң қабылданып, бұрынғы полигон аумағын ұзақ мерзімді басқарудың құқықтық негізі қалыптасты.

Қазір шамамен 8,3 мың шаршы шақырым аумақта радиациялық тәуекелдер сақталып отыр. Ал радиациялық қауіп төндірмейтін 10 мың шаршы шақырымға жуық жерді кезең-кезеңімен шаруашылық айналымға қайтару мүмкіндігі қарастырылып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
29 тамыз - Семей ядролық полигонының жабылған күні: жүргізілген сынақтардың зардабын кімдер тартуда
11:57, 29 тамыз 2025
29 тамыз - Семей ядролық полигонының жабылған күні: жүргізілген сынақтардың зардабын кімдер тартуда
Болгария астанасында Семей ядролық полигоны жабылуының 32 жылдығына орай фотокөрме ашылды
17:08, 29 тамыз 2023
Болгария астанасында Семей ядролық полигоны жабылуының 32 жылдығына орай фотокөрме ашылды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
09:08, Бүгін
Тоқаев: Қазақстан ядролық державалар арасында кикілжің емес, келіссөздер болуын қолдайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
15:14, Бүгін
С улыбкой на лице: Елена Рыбакина "светится" на кортах US Open
Адилет Алмат
14:36, Бүгін
Чемпион Азии Алмат потерпел поражение от азербайджанца Раджабали на турнире в Швейцарии
Мириам Буткерайт
14:24, Бүгін
Grand Slam в Лозанне: финалистка ОИ Буткерайт удосрочила казахстанкую дзюдоистку Асхат
Хамзат Чимаев
14:15, Бүгін
"Полутяжёлый дивизион не для него": Коста о возможном титульном бое с Чимаевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: