Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 35 жыл толды
Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 29 тамызда Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 35 жыл толды. Бұл күн Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні ретінде де аталып өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
1991 жылғы 29 тамызда Семей ядролық сынақ полигоны жабылды. Содан бері полигон аумағында радиоэкологиялық зерттеулер жүргізіліп, сынақ инфрақұрылымының бір бөлігі жойылды немесе қауіпсіз жағдайға келтірілді.
Ұлттық ядролық орталықтың мәліметінше, зерттелген аумақтың жалпы көлемі 18 мың шаршы шақырымнан асады.
2023 жылы "Семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы" заң қабылданып, бұрынғы полигон аумағын ұзақ мерзімді басқарудың құқықтық негізі қалыптасты.
Қазір шамамен 8,3 мың шаршы шақырым аумақта радиациялық тәуекелдер сақталып отыр. Ал радиациялық қауіп төндірмейтін 10 мың шаршы шақырымға жуық жерді кезең-кезеңімен шаруашылық айналымға қайтару мүмкіндігі қарастырылып жатыр.
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