Құрылтайдың ресми сайты іске қосылды
Сурет: t.me/quryltairesmi
Қазақстан Республикасы Құрылтайының ресми сайты — quryltai.kz іске қосылды. Енді Құрылтайдың қызметі туралы ақпаратты бір жерден алуға болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сайтта Құрылтай мен оның депутаттарының жұмысына қатысты өзекті ақпарат, заң жобаларының мәтіндері, алдағы іс-шаралардың анонстары және талдамалық материалдар жарияланады.
Сонымен қатар платформада Құрылтай отырыстарының онлайн-трансляцияларын көруге, фото және бейнематериалдармен танысуға мүмкіндік бар.
Еске салайық, кеше, 2026 жылғы 28 тамызда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың бірінші сессиясын ашты.
Айбек Дәдебай Қазақстан Құрылтайының төрағасы болып сайланды.
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