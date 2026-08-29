#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

Құрылтайдың ресми сайты іске қосылды

Құрылтайдың ресми сайты іске қосылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2026 15:14 Сурет: t.me/quryltairesmi
Қазақстан Республикасы Құрылтайының ресми сайты — quryltai.kz іске қосылды. Енді Құрылтайдың қызметі туралы ақпаратты бір жерден алуға болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сайтта Құрылтай мен оның депутаттарының жұмысына қатысты өзекті ақпарат, заң жобаларының мәтіндері, алдағы іс-шаралардың анонстары және талдамалық материалдар жарияланады.

Сонымен қатар платформада Құрылтай отырыстарының онлайн-трансляцияларын көруге, фото және бейнематериалдармен танысуға мүмкіндік бар.

Еске салайық, кеше, 2026 жылғы 28 тамызда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың бірінші сессиясын ашты.

Айбек Дәдебай Қазақстан Құрылтайының төрағасы болып сайланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
«Әділ әрі прогрессивті Қазақстан үшін Халықтық Конституция» Жалпыұлттық коалициясының ресми сайты жақында өтетін референдум мен Жаңа Конституция жобасына арналған.
12:19, 16 ақпан 2026
"Халықтық Конституция үшін" коалициясының ресми сайты іске қосылды
Риддер ЖЭО-да бірінші қазандық іске қосылды
11:53, 27 қыркүйек 2023
Риддер ЖЭО-да бірінші қазандық іске қосылды
Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии
14:21, 16 тамыз 2024
Астанада тағы бір автобус жолағы іске қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
15:14, Бүгін
С улыбкой на лице: Елена Рыбакина "светится" на кортах US Open
Адилет Алмат
14:36, Бүгін
Чемпион Азии Алмат потерпел поражение от азербайджанца Раджабали на турнире в Швейцарии
Мириам Буткерайт
14:24, Бүгін
Grand Slam в Лозанне: финалистка ОИ Буткерайт удосрочила казахстанкую дзюдоистку Асхат
Хамзат Чимаев
14:15, Бүгін
"Полутяжёлый дивизион не для него": Коста о возможном титульном бое с Чимаевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: