Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратын құру туралы жарлыққа қол қойды
Фото: Zakon.kz
Президент "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарлыққа сәйкес, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган ретінде Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Аппараты құрылды.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күніне орай үндеу жасаған еді.
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