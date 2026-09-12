Денсаулық сақтау министрі қайтыс болғаннан кейін ағза доноры болуға келісімін берді
Денсаулық сақтау министрі бұл туралы министр ретінде емес, адам ретінде ашық айтып отырғанын атап өтті. Себебі мұндай шешім қабылдау қажеттілігі бір күні кез келген адамның – өзі немесе жақыны үшін алдында тұруы мүмкін.
"Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық – өмір сүруге мүмкіндігі бар адамдарға қайтыс болғаннан кейін де көмектесудің жолы", – деді Әлназарова.
Министрдің мәліметінше, қазір Қазақстанда шамамен 184 мың адам eGov арқылы қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа қатысты өз еркін тіркеген. Бұл келісімін білдірген азаматтардың саны артып келеді.
Қазіргі таңда Қазақстанда 4 867 адам ағза трансплантациясын күтуде. Оның ішінде 4 311 адамға бүйрек, 314 адамға бауыр, 212 адамға жүрек, тағы 30 адамға өкпе трансплантациясы қажет.
Әлназарова қайтыс болғаннан кейінгі донорлықты дамыту тек денсаулық сақтау жүйесіне байланысты емес екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл үшін қоғамның сенімі, ашық диалог және әр адамның саналы шешімі қажет.