#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
450.91
522.69
5.33
Қоғам

Ақтөбе облысында 90-жылдар стилінде той жасағандарға айыппұл салынды

Ақтөбе облысында 90-жылдар стилінде той жасағандарға айыппұл салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 13:26 Сурет: видео скрині
Ақтөбе облысында 90-жылдар стилінде безендірілген той кортежі полицияның назарына ілікті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе облысында 90-жылдар стилінде безендірілген той кортежі полицияның назарына ілікті. Әлеуметтік желіде тараған видеоға байланысты құқық қорғау органдары тойға қатысушыларды анықтап, жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін жауапкершілікке тартты.

Кадрларда бірнеше көліктің той кортежімен келе жатқаны көрінеді. Жолаушылардың бір бөлігі көлік салонынан сыртқа шығып отырған. Сонымен қатар жүргізушілер күндіз сыртқы жарық құралдары мен дыбыстық сигналдарды дұрыс пайдаланбаған.

Полиция барлық құқық бұзушыны анықтады. Олар Қарғалы ауданының тұрғындары болып шықты. Жүргізушілерге қатысты әкімшілік материалдар толтырылып, тиісті шара қолданылды.

Полиция қуанышты жағдай жол қозғалысына қатысушыларды жол ережесін сақтаудан босатпайтынын еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
09:57, 13 тамыз 2026
Ақтөбе облысында қауіпті той кортежіне қатысқандар жазаланды
Доллар, Ақтау, компания, заңсыз ақша шығару, айыппұл
18:55, 14 сәуір 2025
Ақтауда шетелге заңсыз ақша шығарған компанияға 153 млн теңге айыппұл салынды
үйлену той
22:54, 11 желтоқсан 2023
Түркістан облысында жас жігіт үйлену тойында аспанға оқ атқан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Зубайра Тухугов
15:47, Бүгін
Зубайра Тухугов дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Досжан Жолжаксынов
15:07, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана Жолжаксынов досрочно уступил украинцу Свидраку на топ-турнире
Джастин Гейджи
14:37, Бүгін
"Я считаю Армана бойцом мирового класс": Гейджи о бое Царукяна и Руффи на UFC 331
Ерсултан Дюсейхан
14:01, Бүгін
Grand Slam в Венгрии: казахстанец Дюсейхан покинул турнир после второй битвы на татами
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: