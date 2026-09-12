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Қоғам

Алматыда Абай даңғылының бір бөлігі жабылады

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 14:04 Фото: Zakon.kz
Абай даңғылының бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

13 қыркүйек сағат 06:00-ден 14 қыркүйек сағат 06:00-ге дейін Саин көшесінен Б. Момышұлы көшесіне дейінгі аралықта автокөлік қозғалысы жабылады.

Жұмыс мерзімі ауа райы жағдайы мен технологиялық үдеріске байланысты өзгеруі мүмкін.


"Жөндеу жұмыстары жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері орнатылады. Жол қозғалысына қатысушылардан бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", – делінген хабарламада.

Еске салайық, жол қозғалысына енгізілетін шектеулер туралы барлық ақпарат @AlmatyJoly Telegram арнасында, әкімдіктің әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс карталары" сервистерінде жарияланады.

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Айдос Қали
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