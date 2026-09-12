#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
450.91
522.69
5.33
Қоғам

"Сіз сияқты тегеурінді әрі батыл көшбасшысы бар" – Трамп Тоқаевты құттықтады

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 22:50 Фото: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның Тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа құттықтау жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында жылы лебізімді қабыл алыңыз!" – деп жазылған құттықтау хатта.

Дональд Трамп Қазақстан халқының елдің бай мәдениетін, тарихи мұрасын және қайталанбас келбетін мақтан тұтатынын атап өтті.

"Мемлекеттеріміз арасындағы кеңейтілген стратегиялық серіктестікті жоғары бағалаймын және мен президенттік лауазымды атқарған екі мерзімде қалыптасқан берік байланысты одан әрі нығайтамыз деп сенемін", – деді АҚШ президенті.
Трамп Қазақстанды Тәуелсіздігінің 35 жылдығымен алғашқылардың бірі болып құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 22:50

Сурет: akorda.kz

Сондай-ақ ол Қазақстан халқының "тегеурінді әрі батыл көшбасшысы" бар екенін атап, осы қуанышты сәтті қазақстандықтармен бөлісу өзі үшін зор мәртебе екенін жеткізді.

Еске салайық, бұған дейін БРИКС саммиті аясында Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гормен кездескенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Қырғызстанның Тәуелсіздік күнімен құттықтады Мемлекет басшысы Қырғызстан Тәуелсіздігіне 35 жыл толуына орай Президент Садыр Жапаровқа құттықтау жеделхатын жолдады. – Бұл айтулы мереке қырғыз халқының еркіндікке, дербестік пен тәуелсіздікке ұмтылысын айшықтайды. Осы жылдар ішінде Қырғызстан ел болып еңсе тіктеуден бастап, орнықты дамуға дейінгі жолды абыроймен еңсерді. Мемлекеттіліктің іргесін бекітіп, бай рухани мұрасын сақтап қалды. Халықаралық аренада беделді елге айналды. Бұған Қырғыз Республикасының 2027-2028 жылдары БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануы жарқын мысал бола алады, – деп жазылған құттықтауда. Жеделхатта елдерімізді ғасырлардан тамыр тартатын достық пен тату көршілікке негізделген бауырластық қарым-қатынас байланыстыратыны атап өтілген. Президент стратегиялық серіктестік пен одақтастық қос халықтың игілігі жолында қарқынды түрде нығая беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровтың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас қырғыз халқына құт-береке тіледі.
09:11, 31 тамыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Тоқаев Трампен кездеседі
21:10, 06 қараша 2025
Тоқаев Трампен кездеседі
Тоқаев Трампты туған күнімен құттықтады
11:05, 14 маусым 2026
Тоқаев Трампты туған күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Автор победного гола в ворота Астаны Жасулан Амир
23:42, 12 қыркүйек 2026
Появилось видео победы "Ордабасы" над "Астаной" в матче КПЛ
Андрей Аршавин в Самарканде
23:18, 12 қыркүйек 2026
Андрей Аршавин спрогнозировал победу Елены Рыбакиной в финале US Open-2026
Игрок Бёрнли в матче против Суонси
22:41, 12 қыркүйек 2026
"Бёрнли" без Дастана Сатпаева крупно уступил "Суонси" в Чемпионшипе
Игровой эпизод в матче Кайсар - Атырау
22:04, 12 қыркүйек 2026
Никола Цуцкич принёс "Кайсару" минимальную победу над "Атырау"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: