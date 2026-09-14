Енді Kaspi.kz-те ЖҚЕ бұзудың видеосын көруге болады
Енді клиенттер айыппұл салынған жол қозғалысы ережесін бұзу сәтінің видеосын көре алады.
Видеоны айыппұлды төлеу парақшасында сұратуға болады. Мемлекеттік орган сұрауды өңдегеннен кейін клиентке Kaspi.kz қосымшасында хабарлама келеді.
Видео қосымшада 7 күн бойы қолжетімді. Айыппұл төленгеннен кейін де видеоны төлемдер тарихынан көруге болады.
Жаңа сервис туралы толығырақ ақпарат — Kaspi Гидте.
Kaspi.kz туралы
Kaspi.kz миссиясы — сүйікті клиенттер мен серіктестердің өмірін жақсартатын инновациялық өнімдер мен сервистер әзірлеу.
Kaspi.kz сервистерін Қазақстан мен Түркияда 26 миллионнан астам клиент және 1 миллионға жуық серіктес пайдаланады. Қазақстанда Kaspi.kz суперқосымшасы төлемдерді, электрондық коммерцияны, онлайн-супермаркетті, финтехті, саяхатты, хабарландыруларды, мемлекеттік қызметтерді және күнделікті қолданылатын басқа да сервистерді біріктіреді. Түркияда Kaspi.kz елдегі жетекші электрондық коммерция платформаларының бірі — Hepsiburada-ға иелік етеді.