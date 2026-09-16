#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
447.88
516.58
5.29
Қоғам

Ақтөбеде көпқабатты үйлердің жылыту маусымына дайындығы жалғасуда

Ақтөбеде көпқабатты үйлердің жылыту маусымына дайындығы жалғасуда, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:04 Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ақтөбеде КСК, МИБ және көппәтерлі тұрғын үйлерді басқаратын өзге де ұйымдардың төрағалары алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын жалғастыруда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімі Азамат Бекет бірқатар көппәтерлі тұрғын үйді аралап, қазандықтар мен жертөледегі жылу жүйелерін жөндеу жұмыстарының барысымен танысты.

Ақтөбеде көпқабатты үйлердің жылыту маусымына дайындығы жалғасуда, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:04

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сол үйлердің бірі — Алтын Орда көшесі, 101Б мекенжайындағы үй. Мұнда 218 пәтерді жылумен қамтамасыз ететін екі қазандықтың біріне үйді басқарушы ұйым тарапынан жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Өткен жылыту маусымында қазандықтардың бірінде микрожарықтар пайда болып, істен шыққан. Осыған байланысты тұрғындар қыс мезгілін бір ғана қазандықпен өткізуге мәжбүр болған.

"Бізде 218 пәтерді жылумен қамтамасыз ететін екі қазандық бар. Өткен қыста оның бірінде микрожарықтар пайда болып, істен шықты. Жылыту маусымын жалғыз қазандықпен өткізуге тура келді. Қазір оны жөндеу үшін "Акватория" ЖШС-мен келісімшарт жасадық. Сонымен қатар екінші қазандықтың ішін шаю үшін арнайы реагенттер алып жатырмыз. Алдағы уақытта мәселе қайталанбауы үшін мамандандырылған ұйымдармен келісімшарт жасадық. Қазандыққа "Аквомонтаж" ЖШС қызмет көрсетеді, ал "Акватория" ЖШС жылу пункттеріне қызмет көрсетеді. Әр жертөледе алты жылу пункті бар", — деді "ЖК 101Б" ОСИ төрайымы Салия Ақышева.
Ақтөбеде көпқабатты үйлердің жылыту маусымына дайындығы жалғасуда, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:04

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Қала әкімі сондай-ақ жертөле бөлмелеріндегі жылу жүйелеріне жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан бірқатар үйлерді аралады.

12-шағын аудандағы №56 үйге қызмет көрсететін "Жанабек сервис" КСК төрағасы Кенен Жанабековтің айтуынша, жертөледегі инженерлік желілер жөнделгенімен, тұрғындар пәтерлеріндегі жылу жүйесін қысқа дайындамаса, барлық жұмыс зая кетеді.

"Біздің КСК сегіз көппәтерлі үйге қызмет көрсетеді. Биыл барлық үйлеріміздің жылу жүйелерін ағымдағы жөндеуден өткізіп жатырмыз. Күн суытқанға дейін жұмыстарды аяқтап, жылуды уақытында беруді жоспарлап отырмыз. Былтыр қыс мезгілінде осы үйде жылуға қатысты мәселе туындаған болатын. Тұрғындар да өз пәтерлеріндегі жылу жүйелеріне уақытылы қызмет көрсетуі қажет. Жылдар бойы қаралмай келе жатқан құбырларды ретке келтіріп, ең алдымен перемычкаларды орнатып, крандарды ауыстыру керек. Сонымен қатар шойын батареяларды міндетті түрде жуып-тазалау қажет. Кейбір тұрғындар бұл жұмыстардың ешқайсысын орындамайды. Ал қыс мезгілінде пәтерлеріне жылу бармай қалса, мәселені бізден көреді", — деді Кенен Жанабеков.

Азамат Бекет басқарушы ұйымдарға тұрғындармен бірлесіп, дайындық жұмыстарын жеделдетіп, үйлерді жылыту маусымына толық дайындауды тапсырды.

"Қала бойынша 2100 көппәтерлі тұрғын үй бар. Бүгінгі таңда оның 1055-і дайындық паспортын алды. Жылыту маусымына санаулы ғана уақыт қалды. Күн күрт суытып кетсе, үлгермей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан жұмысты жеделдетіңіздер", — деді Азамат Бекет.
Ақтөбеде көпқабатты үйлердің жылыту маусымына дайындығы жалғасуда, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:04

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Тұрғын үй қорын алдағы жылыту маусымына дайындау жұмыстары бақылауда.

"2100 көппәтерлі тұрғын үйдің 1556-сы "Aqtobe su-energy group" АҚ орталықтандырылған жылу жүйесіне қосулы. Ал 544 үй жеке қазандықтар, "Протерн" газ қондырғылары арқылы жылытылады. Қазір 18 үйдің тұрғындары өз қаражаты есебінен үйлерінің жылу құбырларына күрделі жөндеу жүргізді. 30 үйдің жертөлесінде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Тағы 18 үйдің инженерлік желілері терможаңғырту аясында жөнделді", — деді тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Ақнұр Қазбаева.
Ақтөбеде көпқабатты үйлердің жылыту маусымына дайындығы жалғасуда, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:04

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Роман Скляр
22:13, 04 мамыр 2026
Роман Скляр жылыту маусымына қатысты бірқатар тапсырма берді
Олжас Бектенов
16:42, 05 мамыр 2026
Үкімет резервінен алдағы жылыту маусымына 25 млрд теңге бөлінеді
Қазақстанда өңірлердің жылу беру маусымына дайындығы тексерілуде
09:03, 21 тамыз 2025
Қазақстанда өңірлердің жылу беру маусымына дайындығы тексерілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Алькарас
18:35, Бүгін
Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP - 2026
Молодёжная сборная Казахстана по футболу
18:14, Бүгін
Стал известен состав молодёжной сборной Казахстана на отбор на Евро-2027
Представители КФФ приняли участие в семинаре FIFA в Кыргызстане
17:44, Бүгін
Представители КФФ приняли участие в семинаре FIFA в Кыргызстане
Акбар Абдуллаев
17:35, Бүгін
"Я пришёл за этим": боец из Кыргызстана Абдуллаев хочет подраться с Холлуэем
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: