24 адам қаза тапты – Алматы полициясы мәлімдеме жасады
Жыл басынан бері қалада жаяу жүргіншілердің қатысуымен 2 мыңға жуық жол-көлік оқиғасы (ЖКО) тіркелген. Соның салдарынан 24 адам қаза тауып, 2 мыңнан астам адам жарақат алған.
Осыған байланысты Алматыда "Жаяу жүргінші" акциясы аясында полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерінің сақталуына бақылауды күшейтті. Оның ішінде жүргізушілердің жаяу жүргіншілерге жол беру талаптарының орындалуына ерекше назар аударылуда.
Алдын алу жұмыстары мектептерде де жүргізілуде. Оқушылармен түсіндіру іс-шаралары өткізіліп, балаларға жарық шағылыстыратын элементтер таратылуда.
"Жолдағы қауіпсіздік қозғалыстың әрбір қатысушысына байланысты. Жүргізушілер жаяу жүргіншілер өткеліне жақындағанда аса мұқият болуы қажет. Ал жаяу жүргіншілер жол қозғалысы ережелерін сақтап, жолды тек белгіленген жерлерден өтуі керек", – деп мәлімдеді Алматы қаласы Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Абдинұр Тасыбаев.
Бұған дейін полиция Алматыдағы Сайын көшесінде бензовоздың қатысуымен болған ауыр жол-көлік оқиғасының қалай болғанын көрсеткен болатын. Апатқа екі дөңгелекті көлік жүргізушісінің шлемін түсіріп алуы себеп болғаны анықталды.