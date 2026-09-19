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Қоғам

Қостанай облысында аурухана медициналық жабдықтарды сатып алуда бәсекелестікті әдейі шектеген

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 10:31 Фото: akorda.kz
Қостанай облысы Федоров ауданының прокуратурасы аудандық ауруханада медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын пайдалану заңдылығын тексерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Талдау барысында мемлекеттік сатып алу кезінде бәсекелестікті жасанды түрде шектеу белгілері анықталған. Атап айтқанда, сатып алынатын медициналық жабдықтарға қойылатын техникалық талаптар нақты модельдер мен өндірушілерге бағытталған тым егжей-тегжейлі сипаттамалармен жасалған.

Прокуратураның мәліметінше, мұндай талаптар мемлекеттік сатып алу заңнамасына, адал бәсекелестік пен өнім берушілердің теңдігі қағидаттарына, сондай-ақ бюджет қаражатын тиімді пайдалану талаптарына қайшы келеді.

Бұған дейінгі сатып алуларды зерделеу барысында ауруханада осындай тәсілдің бірнеше рет қолданылғаны анықталған. Атап айтқанда, гастробейоскоптар, суару сорғылары, зертханалық микроскоптар, операциялық үстелдер, пациент мониторлары және басқа да медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде ұқсас талаптар қойылған.

Прокуратура бұл тәжірибенің жүйелі сипат алғанын атап өтті. Осыған байланысты анықталған мәліметтер облыс аумағында алдағы қадағалау іс-шараларын жүргізу кезінде ескеріліп, пайдаланылмақ.

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