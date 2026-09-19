Қостанай облысында аурухана медициналық жабдықтарды сатып алуда бәсекелестікті әдейі шектеген
Талдау барысында мемлекеттік сатып алу кезінде бәсекелестікті жасанды түрде шектеу белгілері анықталған. Атап айтқанда, сатып алынатын медициналық жабдықтарға қойылатын техникалық талаптар нақты модельдер мен өндірушілерге бағытталған тым егжей-тегжейлі сипаттамалармен жасалған.
Прокуратураның мәліметінше, мұндай талаптар мемлекеттік сатып алу заңнамасына, адал бәсекелестік пен өнім берушілердің теңдігі қағидаттарына, сондай-ақ бюджет қаражатын тиімді пайдалану талаптарына қайшы келеді.
Бұған дейінгі сатып алуларды зерделеу барысында ауруханада осындай тәсілдің бірнеше рет қолданылғаны анықталған. Атап айтқанда, гастробейоскоптар, суару сорғылары, зертханалық микроскоптар, операциялық үстелдер, пациент мониторлары және басқа да медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде ұқсас талаптар қойылған.
Прокуратура бұл тәжірибенің жүйелі сипат алғанын атап өтті. Осыған байланысты анықталған мәліметтер облыс аумағында алдағы қадағалау іс-шараларын жүргізу кезінде ескеріліп, пайдаланылмақ.