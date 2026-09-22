ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы тағайындалды
Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен Бауыржан Молдағалиев ведомство аппаратының басшысы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР Үкіметінің Баспасөз қызметі хабарлайды.
Бұған дейін Молдағалиев Президент Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгеруші орынбасары қызметін атқарған. Бұл қызметке ол 2026 жылдың шілдесінде тағайындалған.
2023 жылдың қыркүйегінен 2026 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығы меңгерушісінің орынбасары қызметін атқарды.
2022-2023 жылдары Молдағалиев Президент Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгеруші орынбасары болды. Ал 2019-2022 жылдары Президент Әкімшілігі басшысының хатшылығында консультант қызметін атқарған.
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