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Қоғам

iPhone 18 төңірегіндегі дүрбелеңді пайдаланған алаяқтар қазақстандықтарды алдап соғып жатыр

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 14:03 Фото: unsplash
Қазақстанда iPhone 18 смартфонына алдын ала тапсырыс беруге байланысты жаңа алаяқтық схема белең алып жатыр. Алаяқтар Apple өнімдеріне қызығушылықты пайдаланып, азаматтардың банк шоттарындағы қаражатын жымқыруға тырысуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 23 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді. Қадағалау органының мәліметінше, алаяқтар алдаудың екі тәсілін қолданады.

Бірінші жағдайда алаяқтар жәбірленушіні қорқытуға тырысады. Пайдаланушыға Apple компаниясының атынан жаңа смартфонға алдын ала тапсырыс рәсімделгені туралы жалған хабарлама келеді. Өзі рәсімдемеген тапсырыстан бас тарту үшін адамға шұғыл түрде "қолдау қызметімен" байланысу ұсынылады.

Алайда телефонның ар жағында алаяқтар отырады. Олар транзакцияны жою сылтауымен жәбірленушіден жеке деректерін және банк қосымшаларына кіру мүмкіндігін беретін ақпаратты сұрайды.

Екінші тәсіл тиімді ұсыныс іздейтін адамдарға бағытталған. Оларға гаджетті тартымды бағамен брондап, бірден жеткізіп беру ұсынылады.

"Тапсырысты рәсімдеуге арналған сілтеме банк картасының деректері, құпиясөздер және басқа да құпия ақпарат сұралатын жалған сайтқа апарады. Алынған мәліметтер аккаунттар мен банк сервистеріне қол жеткізу, сондай-ақ ақша ұрлау үшін пайдаланылуы мүмкін. Негізгі айласы – адамды асығыс әрекет етуге мәжбүрлеу: бейтаныс тапсырыстан қорқу немесе тиімді ұсынысты жіберіп алудан қауіптену", – деп ескертті қадағалау органы.

Өзіңізді қорғау үшін:

  • күмәнді хабарламалардағы сілтемелерге өтпеңіз және көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалмаңыз;
  • құпиясөздерді, PIN-кодтарды, банк картасының CVV-кодтарын және SMS арқылы келген растау кодтарын ешкімге айтпаңыз;
  • бейтаныс адамдардың өтініші бойынша қосымшалар орнатпаңыз және құрылғыңызға қолжетімділік бермеңіз;
  • сайттың түпнұсқалығына және сатушының сенімділігіне көз жеткізбей тұрып, алдын ала төлем жасамаңыз;
  • тапсырыс туралы ақпаратты сатушының ресми сайты немесе қосымшасы арқылы өзіңіз кіріп тексеріңіз.

Егер банк картасының деректерін беріп қойған болсаңыз немесе күмәнді ақша есептен шығарылғанын байқасаңыз, дереу банкке хабарласып, картаны бұғаттап, болған жағдай туралы полицияға хабарлау қажет.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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