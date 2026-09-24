iPhone 18 төңірегіндегі дүрбелеңді пайдаланған алаяқтар қазақстандықтарды алдап соғып жатыр
Бұл туралы 2026 жылғы 23 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді. Қадағалау органының мәліметінше, алаяқтар алдаудың екі тәсілін қолданады.
Бірінші жағдайда алаяқтар жәбірленушіні қорқытуға тырысады. Пайдаланушыға Apple компаниясының атынан жаңа смартфонға алдын ала тапсырыс рәсімделгені туралы жалған хабарлама келеді. Өзі рәсімдемеген тапсырыстан бас тарту үшін адамға шұғыл түрде "қолдау қызметімен" байланысу ұсынылады.
Алайда телефонның ар жағында алаяқтар отырады. Олар транзакцияны жою сылтауымен жәбірленушіден жеке деректерін және банк қосымшаларына кіру мүмкіндігін беретін ақпаратты сұрайды.
Екінші тәсіл тиімді ұсыныс іздейтін адамдарға бағытталған. Оларға гаджетті тартымды бағамен брондап, бірден жеткізіп беру ұсынылады.
"Тапсырысты рәсімдеуге арналған сілтеме банк картасының деректері, құпиясөздер және басқа да құпия ақпарат сұралатын жалған сайтқа апарады. Алынған мәліметтер аккаунттар мен банк сервистеріне қол жеткізу, сондай-ақ ақша ұрлау үшін пайдаланылуы мүмкін. Негізгі айласы – адамды асығыс әрекет етуге мәжбүрлеу: бейтаныс тапсырыстан қорқу немесе тиімді ұсынысты жіберіп алудан қауіптену", – деп ескертті қадағалау органы.
Өзіңізді қорғау үшін:
- күмәнді хабарламалардағы сілтемелерге өтпеңіз және көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалмаңыз;
- құпиясөздерді, PIN-кодтарды, банк картасының CVV-кодтарын және SMS арқылы келген растау кодтарын ешкімге айтпаңыз;
- бейтаныс адамдардың өтініші бойынша қосымшалар орнатпаңыз және құрылғыңызға қолжетімділік бермеңіз;
- сайттың түпнұсқалығына және сатушының сенімділігіне көз жеткізбей тұрып, алдын ала төлем жасамаңыз;
- тапсырыс туралы ақпаратты сатушының ресми сайты немесе қосымшасы арқылы өзіңіз кіріп тексеріңіз.
Егер банк картасының деректерін беріп қойған болсаңыз немесе күмәнді ақша есептен шығарылғанын байқасаңыз, дереу банкке хабарласып, картаны бұғаттап, болған жағдай туралы полицияға хабарлау қажет.