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Қоғам

Тоқаев Xinfa Group-пен "Көлжат" кен орнын игеру мәселесін талқылады

«Көлжат» кен орнында 2 мың жұмыс орны ашылуы мүмкін: Тоқаев Xinfa Group-пен жобаны талқылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 17:03 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Xinfa Group компаниясының президенті Чжан Гуйчунды қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесуде Мемлекет басшысы еліміздің ұзақмерзімді ынтымақтастыққа, Қазақстанда заманауи технологияларды енгізуге және өндірісті дамытуға бейіл ірі инвесторлармен жұмыс істеуге қызығушылық танытатынын жеткізді.

Осы орайда, Президент металлургия және көмір химиясы салаларында толық өндірістік тізбекке ие Xinfa компаниясымен ықпалдастыққа әзір екенін растады. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл тәсіл елімізді индустриялық тұрғыдан дамыту басымдықтарына сай келетінін айтты.

Кездесуде Алматы облысындағы "Көлжат" кен орнын игеру перспективасы қарастырылды. Бұл жұмыс қазақ-қытай өндірістік кооперациясының жаңа кезеңге қадам басқанын көрсетеді.

Президент кен орнын кешенді игеруге назар аударды. Атап айтқанда, мұнда жартылай кокс, сутегі, синтез-газ, жоғары сапалы мұнай өнімдерін өндіру арқылы интеграцияланған өндіріс тізбегін құрған жөн. Аталған жоба арқылы 2 мыңға жуық жұмыс орнын ашуға болады.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Чжан Гуйчун аса маңызды материалдар саласында серіктестікті нығайту мәселесін талқылады.

Чжан Гуйчун Xinfa Group компаниясының әріптестікті кеңейту жоспарын таныстырып, бірлескен жобаларға қолдау көрсеткені үшін Мемлекет басшысына алғыс айтты.

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Айдос Қали
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