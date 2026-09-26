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Қоғам

Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары тағайындалды

Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 09:14 Сурет: Маңғыстау облысының әкімдігі
ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша, облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбайдың өкімімен Ербол Ізбергенов Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалды.

Ербол Күреңтайұлы Ізбергенов 1973 жылғы 11 тамызда Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Құрық ауылында дүниеге келген.

Еңбек жолын 1991 жылы "Маңғыстаумұнайгазбарлау" кешенді экспедициясы құрылыс-монтаж учаскесінің тас қалаушысы қызметінен бастаған.

Әр жылдары өңірлік деңгейдегі құрылыс мекемелерінде, Ақтау қаласы әкімдігінде еңбек етіп, Мұнайлы ауданы әкімінің орынбасары, облыстық құрылыс басқармасының басшысы қызметтерін атқарды.

Сондай-ақ ҚР Инвестициялар және даму министрлігінде және ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінде басқарма басшысы болып еңбек еткен.

2019-2020 жылдары "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймақ" АҚ басқарма төрағасының орынбасары, кейін "Атамекен" республикалық кәсіпкерлік палатасының директоры болды.

2020-2023 жылдары аралығында Ақтау қаласы әкімінің орынбасары және Ақтау қаласы әкімінің лауазымдарын атқарды.

2024-2025 жылдар аралығында Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары лауазымын атқарды.

2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап осы уақытқа дейін Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарып келді.

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Айдос Қали
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