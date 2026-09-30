Қайтыс болған қазақстандықтар жылдар бойы баспана кезегінде тұрған
Ақмола облыстық прокуратурасының мәліметінше, қазіргі уақытта тұрғын үй алу кезегінде 1095 азамат тұр. Алайда тізімде мемлекеттік көмек алу құқығынан әлдеқашан айырылған адамдар ұзақ уақыт бойы есепте тұрған.
Тексеру барысында прокуратура 2023 жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрған қайтыс болған тоғыз азаматты анықтады.
"Сонымен қатар кезекте жеке меншігінде жылжымайтын мүлкі бар адамдардың тұрғаны анықталды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде аталған азаматтар кезектен шығарылды", – деп хабарлады прокуратураның баспасөз қызметі 2026 жылғы 29 қыркүйекте.
Бұдан бөлек, прокурорлар қолданыстағы тұрғын үй қорына немқұрайлы қарау фактісін анықтады. Босаған пәтерлердің бірі жүздеген мұқтаж отбасы болғанына қарамастан, ұзақ уақыт бойы бос тұрған және үлестірілмеген.
Прокуратураның араласуынан кейін бос тұрған пәтер кезекте тұрған азаматтарға әрі қарай бөлу үшін берілді. Ал жауапты лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды.
Бұған дейін Маңғыстау облысында шенеуніктер ата-анасынан 20 жылдан астам уақыт бұрын айырылған жетімді баспана кезегінен шығарып тастағаны хабарланған.