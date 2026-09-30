#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
439.37
498.6
5.22
Қоғам

Шенеуніктер газға қосылмаған пәтерлерді сатып алып, орындалмаған жұмыстарға ақша төлеген

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 12:55 Фото: pixabay
Атырау облысының прокуратурасы құрылысқа бөлінген бюджет қаражатын жұмсау кезінде болған екі заң бұзушылықты анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші жағдай 2024 жылы Құрманғазы ауданында болған. Прокуратураның мәліметінше, жергілікті құрылыс бөлімі Құрманғазы ауылынан 600 млн теңгеге 30 пәтер сатып алған. Алайда кейін үйдің газ тарату желілеріне қосылмағаны анықталған.

"Бөлім басшысы бұл туралы сатып алу өткізілгенге дейін білген. Соған қарамастан, жекелеген кәсіпкерлерге артықшылық беретіндей етіп тендер ұйымдастырған", – деп нақтылады ведомство 2026 жылғы 29 қыркүйекте.

Ал Қызылқоға ауданында құрылыс бөлімінің басшысы мердігерге іс жүзінде орындалмаған жұмыстар үшін 900 мың теңге аударған.

Мәселе Әдеп жөніндегі кеңестің отырысында қаралды. Құрманғазы аудандық құрылыс бөлімінің басшысы қызметінен босатылды. Ал Қызылқоға ауданындағы әріптесіне толық емес қызметтік сәйкестігі туралы ескерту жасалды.

Прокуратураның хабарлауынша, өңірде осындай заң бұзушылықтарға жол берген тағы үш лауазымды тұлға жазаланған.

Айта кетейік, Қызылорда облысында жергілікті балабақшалардың бірінің бухгалтері 21,5 млн теңгеден астам қаржыны жымқырды деген күдікке ілінді. Қадағалау органының мәліметінше, маман төрт жыл бойы өзіне жалақыны жоғары мөлшерде есептеп отырған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Жол белгісі, бюджет қаражатын заңсыз пайдалану, Ақтөбе
22:42, 17 сәуір 2024
Ақтөбе облысының прокуратурасы бюджет қаражатының заңсыз жұмсалғанын анықтады
Абай облысында мемлекеттік сатып алу туралы шартты заңсыз жасағандар ұсталды
11:35, 13 қараша 2023
Абай облысында мемлекеттік сатып алу туралы шартты заңсыз жасағандар ұсталды
бюджет
19:31, 08 ақпан 2024
Жамбыл облысында 210 млн теңге бюджет қаражаты талан-таражға түскен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров с золотой медалью ОИ-2026
14:54, Бүгін
Олимпийская чемпионка Роднина ответила Шайдорову на слова о российских фигуристах
Гусман Кыргызбаев в схватке за &quot;бронзу&quot; с Зиянг Хоэ
14:52, Бүгін
Китайский дзюдоист Хоэ "лишил" казахстанца Кыргызбаева "бронзы" на Азиатских играх
Сенсации не произошло...
14:49, Бүгін
Борьба на Азиаде: Казахстан проиграл Узбекистану в схватке за медаль
Айтжан Халмаханов
14:38, Бүгін
Казахский борец Халмаханов выиграл "золото" Азиады для Узбекистана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: