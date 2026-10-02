#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
441.91
499.05
5.3
Қоғам

Байқоңырда ер адам танысының тамағына шанышқы тақап, өлтіремін деп қорқытқан

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 11:04 Фото: pexels
Байқоңырда ішімдік ішіп отырған екі ер адамның отырысы қайғылы жағдайға ұласуға шақ қалды. 38 жастағы жергілікті тұрғын жанжалдасып қалған танысының тамағына шанышқы тақап, оны өлтіремін деп қорқытқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 1 қазанда өңір прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді. Олардың дерегінше, оқиға 2026 жылғы 10 маусымда болған.

Күдікті өз үйінде танысымен бірге алкогольдік ішімдік ішкен. Біраз уақыттан кейін екі ер адамның арасында жанжал шыққан.

"Алкогольдік ішімдік ішу кезінде танысымен жанжалдасып қалған ер адам оны қорқыту мақсатында тамағына шанышқы тақап, өлтіруге ниет білдірген", – делінген хабарламада.

Оқиға бойынша тергеу басталды. Ер адам кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкінген.

Күдікті Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан, кешен прокуратурасы қылмыстық істі заңнамаға сәйкес одан әрі тергеуді ұйымдастыру үшін Байқоңыр қаласының прокуратурасына жолдаған.

Қадағалау органында Қазақстан заңнамасына сәйкес адам өлтіремін деп қорқытқаны үшін 60 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылғанын еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
10:35, 18 қазан 2024
Эстония тұрғыны аяғы ауыр әйелін "өлтіремін" деп қорқытқан
Пышақпен және тапаншамен қорқытқан: Қарағанды ​​облысында депутат қамауға алынды
22:39, 22 қазан 2024
Пышақпен және тапаншамен қорқытқан: Қарағанды ​​облысында депутат қамауға алынды
Павлодарда ер адам сөмкедегі нәжісті танысының бетіне лақтырған
18:03, 28 тамыз 2024
Павлодарда ер адам сөмкедегі нәжісті танысының бетіне лақтырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Таеквондо: завоевавшая историческую &quot;бронзу&quot; Рита Бакишева проиграла филиппинке на Азиаде
11:28, Бүгін
Таеквондо: завоевавшая историческую "бронзу" Рита Бакишева проиграла филиппинке на Азиаде
Торехан Сабырхан атакует Зияда Ишаиша
11:27, Бүгін
Видео: Как Торехан Сабырхан одержал безоговорочную победу в финале Азиатских игр
Торехан Сабырхан после победы в финале Азиады-2026
11:21, Бүгін
"Я взял реванш": Торехан Сабырхан обратился к народу Казахстана, взяв "золото" Азиады
Торехан Сабырхан перед финалом Азиады-2026
11:13, Бүгін
Уникальный факт: Торехан Сабырхан пришёл в бокс, когда Казахстан выиграл последнюю Азиаду
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: