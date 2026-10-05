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Қоғам

Алматыдағы тұрғын үй кешенінің жарықтандыру жүйесі өрт қаупін тудырды

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
Алматының Алмалы ауданындағы тұрғын үй кешенінің тұрғындары үйдің сыртқы жарықтандыру шамдарының өртеніп жатқанын видеоға түсіріп, тиісті шара қолдануды сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Сайран көлі маңындағы "Кәусар" тұрғын үй кешенінде болды. Жергілікті тұрғынның Threads желісіндегі жазбасына қарағанда, 2026 жылғы 4 қазанға қараған түні үйдің сыртқы жарықтандыруы өртенген. Оның айтуынша, бұл 2025 жылы жарықтандыру орнатылғалы бері бірінші рет болып отырған жоқ. Алайда бұған дейін тиісті шара қабылданбаған.

Алматы әкімдігі тұрғындардың шағымына жауап берді.

"Қауіпсіздік мақсатында барлық ақау жойылғанға дейін ғимараттың қасбетіндегі жарықтандыру толық өшіріледі. Бұған дейін әкімдік монтаждау жұмыстары талапқа сай жүргізілмегендіктен, бұл жұмысты қабылдамаған. Жосықсыз мердігермен сот процесі жақында біздің пайдамызға шешілді. Қазір компанияны жұмысты толық қайта жасауға және жүйенің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттеу туралы талап арыз дайындап жатырмыз. Мәселе біздің бақылауымызда", – делінген әкімдік түсініктемесінде.

Бұған дейін Алматы жолдарында тағы бір төтенше жағдай тіркелді. 5 қазанға қараған түні LRT құрылысы жүріп жатқан кей учаскелерде асфальт опырылып, көлік қозғалысы қиындаған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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