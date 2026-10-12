#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Қоғам

11 матчтың 11-інде де жеңіске жетті: қазақстандық оқушылар робототехникадан әлем чемпионатында топ жарды

қазақстандық оқушылар робототехникадан әлем чемпионатында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 13:08 Сурет: Telegram/oqu_agartu
Қазақстан құрамасы Корея Республикасының Инчхон қаласында өткен FIRST Global Challenge 2026 халықаралық спорттық робототехника чемпионатының әлемдік рейтингінде үздік төрт команданың қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа әлемнің 185 елінен командалар қатысты.

"Қазақстандық оқушылар іріктеу кезеңіндегі 11 матчтың барлығында жеңіске жетіп, плей-офф кезеңіне жолдама алды. Жарыс қорытындысы бойынша құрама әлемдік рейтингте төртінші орынға ие болып, инженерлік даярлығы мен командалық жұмысының жоғары деңгейін көрсетті", – деп хабарлады ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 12 қазанда.
қазақстандық оқушылар робототехникадан әлем чемпионатында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 13:08

Сурет: Telegram/oqu_agartu

Айта кетейік, бұған дейінгі төрт жыл қатарынан Қазақстан құрамасы FIRST Global Challenge чемпионатының жеңімпазы атанған.

қазақстандық оқушылар робототехникадан әлем чемпионатында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 13:08

Сурет: Telegram/oqu_agartu

Оқу-ағарту министрлігінің атап өтуінше, биылғы нәтиже де отандық оқушылардың халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін тағы бір мәрте дәлелдеді.

Ұлттық құрама сапына Алматы қаласындағы М. Ганди атындағы №92 мектеп-лицейдің 9–11-сыныптарында оқитын төрт оқушы – Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали және Арнур Абдулла, сондай-ақ Ы. Алтынсарин атындағы №159 гимназияның оқушысы Ерасыл Ендібай енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматылық оқушылар Австралияда робототехникадан өткен чемпионатта екі жүлдені жеңіп алды
17:33, 15 шілде 2024
Алматылық оқушылар Аустралияда робототехникадан өткен чемпионатта екі жүлдені жеңіп алды
Қазақстандық оқушылар Панамада өткен робототехника чемпионатында төрт дүркін әлем чемпионы атанды
12:27, 02 қараша 2025
Қазақстандық оқушылар Панамада өткен робототехника чемпионатында төрт дүркін әлем чемпионы атанды
Алматылық оқушылар робототехникадан өткен халықаралық чемпионатта жеңімпаз атанды
11:46, 14 наурыз 2024
Алматылық оқушылар робототехникадан өткен халықаралық чемпионатта жеңімпаз атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: