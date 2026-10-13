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Қоғам

Қазақстанда мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы қашан өтеді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 17:15 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 2026 жылғы 29 қарашаға белгіленді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының отырысында белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ОСК төрағасының орынбасары Мұхтар Ерманның айтуынша, сайлау Мемлекет басшысының барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Жарлығы негізінде ұйымдастырылады.

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңға сәйкес, өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы тиісті шешім қабылданған күннен бастап екі айдан кешіктірілмей өткізілуі керек.

Алдағы сайлау аясында еліміздегі 228 мәслихаттың 3 447 депутаты сайланады. Оның ішінде 668 мандат облыстық, 626 мандат қалалық, ал 2 053 мандат аудандық мәслихаттарға тиесілі.

Мәслихат депутаттары жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы бес жыл мерзімге сайланады.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Жарлыққа қол қойған болатын.

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Айдос Қали
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