#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Қоғам

Екі айдан бері жалақы алмаған: Алматыдағы медицина қызметкерлері масақ теріп, қосымша жұмыс іздеуге мәжбүр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 09:35 Фото: akorda.kz
Алматы облысындағы перинаталдық орталық қызметкерлері өздеріне шамамен 200 млн теңге жалақы берешегі барын айтып, шағымданды. Медицина қызметкерлері екі айдан бері жалақы алмаған. Соның салдарынан кейбірі қосымша табыс табу үшін егістікте масақ теруге мәжбүр, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК арнасының мәліметінше, 250 қызметкерге 187 млн теңге жалақы берешегі жиналған. Кейбір медицина қызметкерлері жұмыстан кейін егістікке барып, егін жинауға көмектеседі немесе автобус жуады. Орталықта 20 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан акушер Сәулеш Галфай екі баланы жалғыз тәрбиелеп отырғанын және жалақысының аздығына байланысты қосымша жұмыс істеуге мәжбүр екенін айтты.

"Қарызға белшеден баттық, несиелерімізді төлей алмай жүрміз. Пайыз үстіне пайыз қосылып жатыр. Балаларымызға нан алатын ақша да таба алмай қалдық. Үш күннен бері далаға шығып, масақ теріп жүрміз", – деді медбике Жанар Қалдыбаева.

Мекеме басшылығы жалақы бойынша берешектің бар екенін растады. Олар мұны қаржыландырудың жеткіліксіздігімен түсіндірді. Қазір орталық қосымша қаражат бөлу туралы өтінімнің қаралуын күтіп отыр. Ал Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жалақы төлеу үшін қосымша қаржы бөлінгенін хабарлады.

"Есік қаласындағы №1 перинаталдық орталық қызметкерлеріне жалақы төлеу мәселесін шешу үшін қор қосымша қаражат бөлді. Бұл қаражат алдағы күндері төленеді", – деді қордың Алматы облыстық филиалының директоры Нұрлан Қыдырбаев.

Қазір қызметкерлер қаражаттың есепшоттарына түсуін күтіп отыр. Олар жалақының кешігуі енді қайталанбайды деп үміттенеді.

Бұған дейін Қазақстанға қанша медицина қызметкері қажет екені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Семейдегі вахташыларға үш айдан бері жалақы төленбеген
09:54, 30 мамыр 2024
Семейдегі вахташыларға үш айдан бері жалақы төленбеген
1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, цветы для учителя
09:54, 27 қараша 2025
Ақтөбеде 700-ден астам мұғалім төрт айдан бері жалақы ала алмай жүр
&quot;Қазақфильм&quot; киностудиясының мультфильм жасаушылары бір жылдан бері еңбекақыларын алмаған
09:44, 17 шілде 2024
"Қазақфильм" киностудиясының мультфильм жасаушылары бір жылдан бері еңбекақыларын алмаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Антон Кучма выхолит на матч КПЛ
12:18, Бүгін
Арбитр с репутацией бескомпромиссного судьи Кучма обслужит центральный матч 23-го тура КПЛ
Дана Уайт
12:01, Бүгін
"Вполне возможно": Уайт допустил бой Рахмонова и Моралеса в 2027 году
Команда Даниэля Дюбуа на ринге
11:57, Бүгін
На разогреве у Дюбуа и Уордли выступит боксёр с одной победой в 123 боях
Казахстанские &quot;классики&quot;
11:43, Бүгін
Исторический успех "классиков" помог Казахстану войти в тройку сильнейших чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: