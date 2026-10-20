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Қоғам

Алматыдан Павлодарға ұшып шыққан ұшақ әуежайға оралды

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 22:46 Фото: unsplash
20 қазанда Алматыдан Павлодарға ұшқан FlyArystan әуе компаниясының рейсі ұшып шыққан әуежайға қайта оралды. Ал кері бағыттағы рейс тоқтатылды. Бұған Павлодар әуежайында ұшақты мұздануға қарсы өңдеу мүмкіндігінің болмауы себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компанияның мәліметінше, FS-7131 рейсі Алматыдан ұшып шыққаннан кейін кері қайтқан. Ал Павлодардан Алматыға бағытталған FS-7132 рейсі тоқтатылды.

Ұшу кезінде Павлодардағы ауа райы болжамы нашарлап, жауын-шашын күтілген. Мұндай жағдайда әуе кемесі ұшар алдында мұздануға қарсы арнайы өңдеуден өтуі керек. Алайда Павлодар әуежайында мұндай мүмкіндік болмағандықтан, қауіпсіздік мақсатында ұшақты Алматыға қайтару туралы шешім қабылданған.

FlyArystan рейстердің қайта басталатыны туралы қосымша хабарлайтынын мәлімдеді.

Компания жолаушыларға бос орындар болған жағдайда билетін ең жақын рейске бір рет тегін қайта рәсімдеуге немесе билет ақшасын толық қайтарып алуға мүмкіндік береді.

FlyArystan мобильді қосымшасы немесе ресми сайты арқылы билет сатып алғандар оны "Менің сапарларым" бөлімінде өз бетінше өзгерте немесе қайтара алады. Ал билетті байланыс орталығы, үшінші тарап сервистері немесе туроператорлар арқылы сатып алған жолаушылар сол жерге жүгінуі керек.

Компания брондау кезінде көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарлама жіберілгенін атап өтті.

Жолаушылар тәулік бойы жұмыс істейтін қолдау қызметіне WhatsApp арқылы (+7 702 702 02 27, тек хабарламалар үшін) немесе сайт пен қосымшадағы Live-chat арқылы хабарласа алады.

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Айдос Қали
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FlyArystan әуе компаниясының баспасөз қызметі 2026 жылғы 20 қазанда Алматы мен Павлодар арасындағы рейстердің тоқтатылғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
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